Twitter a publié une version mise à jour de son Agency Playbook, qui fournit un aperçu détaillé de la façon de créer des campagnes publicitaires Twitter efficaces, y compris de nouvelles informations sur l’utilisation, des spécifications publicitaires révisées, des études de cas, des exemples et plus encore.

Twitter a lancé la première version de son Agency Playbook en 2019, avec cette nouvelle itération intégrant les dernières fonctionnalités et statistiques de Twitter, pour fournir des informations supplémentaires sur l’évolution des comportements des utilisateurs.

Vous pouvez télécharger le playbook de 41 pages (avec inscription par e-mail) ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des éléments clés.

Tout d’abord, Twitter fournit une gamme d’informations sur la façon dont les gens utilisent désormais la plate-forme et ce qu’ils recherchent des marques dans l’application. Twitter note que les engagements publicitaires, dans l’ensemble, sont à la hausse, tandis que les jeunes utilisateurs se tournent également de plus en plus vers Twitter pour communiquer sur des problèmes clés.

Cela offre plus d’opportunités – tandis que Twitter note également que 79% de ses utilisateurs suivent des profils de marque, soulignant le potentiel de connexion et de notoriété.

Le guide fournit une gamme de bonnes pratiques clés, basées sur ces statistiques d’utilisation, y compris des notes clés pour la composition de tweets engageants.

Notez les conseils sur les hashtags – Twitter a activement déconseillé aux marques d’utiliser trop de hashtags au cours de la dernière année, suggérant même qu’elles ne les utilisent pas du tout dans de nombreux cas. L’expérimentation permettra de fournir plus de conseils sur cet aspect.

Twitter dit également que les marques doivent inclure des CTA pertinents dans leurs messages et maintenir un ton et une voix cohérents, tout en établissant une cadence de publication contribuera également à améliorer votre présence sur la plate-forme.

“Nous recommandons 2 à 3 Tweets par jour pour les publications organiques et 3 à 5 Tweets par semaine pour les campagnes payantes pour un bon départ.”

Vous n’avez donc pas à devenir fou avec les tweets, mais le maintien d’un calendrier régulier de mises à jour est une autre clé pour développer votre audience.

Le Playbook comprend également des notes détaillées sur la façon de créer vos campagnes de tweets, y compris des aperçus de chaque élément de sensibilisation.

Il y a aussi un tas de notes sur les meilleures pratiques clés pour vos publicités sur tweet, qui sont une lecture essentielle pour tous ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs efforts.

Le Playbook comprend également des études de cas et des exemples, ainsi que des modèles de pratique, tandis qu’il existe même un calendrier d’invites de tweet pour votre planification.

Il y a beaucoup de choses dans les 41 pages ici, et si vous êtes sérieux au sujet du marketing Twitter, cela vaut la peine de télécharger le guide et de jeter un œil aux notes incluses. Même si vous êtes sûr de tout savoir sur les stratégies Twitter efficaces, il y aura quelques conseils et détails qui vous aideront à réfléchir à de nouveaux angles pour votre approche.

Vous pouvez télécharger le Playbook de l’agence Twitter mis à jour ici.