Twitter lance un nouveau mini-site #ExtremeWeather pour aider à maximiser les messages sur le changement climatique

Alors que nous nous tournons vers l’avenir post-pandémique, les discussions sur le changement climatique reprennent, le GIEC ayant récemment averti que l’impact des perturbations climatiques causées par l’homme est déjà irréversible et que les températures moyennes augmenteront de plus de 1,5 degré au cours de la les deux prochaines décennies, si nous ne travaillons pas en collaboration pour y remédier.

Les impacts étendus de ces changements provoqueront des perturbations massives – pas rapidement, vous ne serez pas soudainement plongé dans des conditions similaires à l’ère glaciaire, ni confronté immédiatement à une chaleur inhabitable, comme certains sceptiques semblent le suggérer. Mais le changement climatique est en train de se produire, et en tant que tel, il est important que nous fassions tout notre possible pour à la fois communiquer la science derrière les augmentations climatiques et maximiser la coopération entre les nations pour faire face à ce changement.

C’est là que regarde Twitter avec son nouveau projet de visualisation #ExtremeWeather.

Comme expliqué par Twitter :

« À mesure que les conditions météorologiques extrêmes se déroulent, les gens viennent sur Twitter avant, pendant et après ces événements pour parler de ce qui se passe. En fait, dans un échantillon de Tweets en anglais de 2013 à 2020, les mentions de « changement climatique » ont augmenté en moyenne de 50 % au cours de la période de 7 ans mesurée. Cette conversation s’est avérée puissante et influente, car les militants écologistes utilisent Twitter pour sensibiliser à la crise climatique, organiser leurs communautés et se connecter avec d’autres passionnés par la protection de la planète. »

S’appuyant sur ce cas d’utilisation, le nouveau mini-site « Exploring #ExtremeWeather » de Twitter fournit une gamme d’études de cas climatiques et des informations sur les données, basées sur les tendances des tweets,

Le mini-site comprend une gamme de visualisations interactives, créées en partenariat avec Brandwatch, NTT Data et Sprout Social, ainsi que des aperçus qui permettent aux visiteurs d’explorer les tendances des discussions sur les tweets autour d’événements clés, notamment les feux de brousse australiens, les inondations de Jakarta et le Texas Geler.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les visualisations examinent à la fois l’évolution de la conversation au sens large sur Twitter, ainsi que des éléments d’intérêt et de discussion spécifiques, ce qui pourrait aider à fournir plus de contexte sur la croissance des tendances, tout en offrant plus de connaissances scientifiques. quant aux impacts du changement climatique.

« Ces visualisations #ExtremeWeather illustrent comment le changement climatique transcende toutes les frontières et soulignent l’importance de l’action collective mondiale. Nous pensons que la communauté des développeurs peut jouer un rôle clé dans la façon dont nous préparons et répondons à ces événements #ExtremeWeather en utilisant notre API de manière innovante, comme la création d’outils et de tableaux de bord qui aident les gens à comprendre ce qui se passe.

En plus d’un aperçu général, Twitter a également inclus des informations spécifiques sur les tweets pour chaque tendance, identifiant les mentions clés qui ont déclenché une discussion accrue autour de chaque événement.

Ce qui est intéressant quand on considère également que Twitter a été identifié comme une plateforme clé pour les négationnistes et les militants du changement climatique, qui cherchent à utiliser ces mêmes moments pour faire pencher le récit dans une autre direction, avec des bots, en particulier, identifiés comme une arme de choix. .

À la suite des feux de brousse australiens, par exemple, des chercheurs de l’Université du Queensland ont identifié des réseaux de robots Twitter qui utilisaient des tweets coordonnés afin de minimiser l’influence du changement climatique dans la crise, et d’amplifier à la place des explications alternatives, mais non fondées concernant incendies criminels et restrictions imposées par le gouvernement sur les incendies contrôlés.

En 2019, Wired a signalé que les profils de bots dominaient toujours les flux d’actualités politiques, les bots contribuant jusqu’à 60% de l’activité des tweets autour de certains événements. Et tandis que Twitter fait davantage pour détecter et supprimer les robots et gérer leur impact à cet égard, il convient de noter cet élément supplémentaire dans la campagne plus large de Twitter pour montrer comment sa plate-forme aide à connecter les gens autour des événements de crise.

Même ainsi, il s’agit d’une initiative importante – et bien qu’elle ne devienne pas un outil de messagerie grand public pour souligner les impacts du changement climatique, elle aidera les chercheurs à mieux comprendre comment utiliser les tendances des tweets pour explorer les éléments clés, en particulier dans en ce qui concerne la maximisation des messages climatiques et l’encouragement à l’action.

Vous pouvez consulter le mini-site #ExtremeWeather de Twitter ici.