Twitter lance un test en direct de nouvelles étiquettes pour les comptes de robots

Après avoir expérimenté différents formats d’affichage pour l’option au cours des deux dernières années, Twitter a lancé aujourd’hui son premier test en direct de nouvelles étiquettes pour les comptes de bots, qui, selon lui, aideront les utilisateurs à “identifier les bons bots des spams”.

Bien que cela ne soit pas vraiment utile dans cette délimitation spécifique. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les nouvelles étiquettes de bot incluront une icône de bot sous la liste des noms de profil, avec un indicateur supplémentaire du compte géré par l’homme qui gère le bot.

Les étiquettes seront également affichées dans le flux, avec un marqueur « Automatisé » sous le nom du profil.

Cela aidera à indiquer plus clairement avec qui ou avec quoi vous interagissez dans l’application, et comment ce contenu est partagé, ce qui pourrait aider à améliorer la compréhension des motivations de chaque compte et à limiter la confusion autour de messages spécifiques.

Mais cela n’aidera pas nécessairement à identifier les comptes de robots spammeurs, du moins pas dans ce sens. Les étiquettes de bot de Twitter ne sont actuellement appliquées qu’aux comptes qui ont opté pour son test initial, avec une nouvelle extension prévue pour donner à plus de développeurs l’accès à l’étiquette de bot dans un avenir proche.

Alors, comment Twitter identifiera-t-il les bons robots des mauvais ?

En mars, Twitter a annoncé de nouvelles règles relatives à l’utilisation de son API de développeur, notamment des réglementations mises à jour concernant l’utilisation des bots et l’identification des comptes de bots.

Comme expliqué par Twitter :

“Tous les bots ne sont pas mauvais. En fait, des bots de haute qualité peuvent améliorer l’expérience de chacun sur Twitter. Notre nouvelle politique demande aux développeurs d’indiquer clairement (dans la biographie ou le profil de leur compte) s’ils exploitent un compte de bot, quel est le compte, et qui est la personne derrière, il est donc plus facile pour tout le monde sur Twitter de savoir ce qu’est un bot – et ce qui ne l’est pas.”

Donc, techniquement, Twitter devrait déjà avoir une liste établie de comptes de bots approuvés utilisant son API – bien que, bien sûr, tous les développeurs n’auraient pas fait cette mise à jour, tandis que ceux qui cherchent à utiliser des bots à des fins illégitimes ou néfastes n’adhéreront pas aux mêmes règles.

Mais la mise à jour de la politique donne à Twitter plus de poids pour appliquer ces réglementations, et comme il continue de mettre à jour ses processus de détection de bots et d’améliorer son approche à cet égard, il sera idéalement en mesure de s’assurer que davantage de comptes de bots utilisent les nouvelles étiquettes, ou ils peut faire face à des interdictions complètes de la plate-forme pour violation de ces exigences.

C’est une bonne mise à jour, qui devrait aider à améliorer les efforts de lutte contre les bots de Twitter – ce qui pourrait avoir un impact important si l’on considère également la manière dont les comptes de bots ont été utilisés sur la plate-forme pour amplifier certains sujets et mouvements.

À la suite des élections américaines de 2016, par exemple, les chercheurs ont découvert plusieurs « énormes réseaux de robots Twitter interconnectés » qui, selon eux, cherchaient à influencer les discussions politiques, le plus grand groupe du groupe comprenant quelque 500 000 comptes de robots. En 2019, Wired a signalé que les profils de bots contribuaient jusqu’à 60% de l’activité des tweets autour de certains événements tendance, tandis qu’au début de 2020, un réseau de bots Twitter s’est avéré propager des informations erronées sur la crise des feux de brousse en Australie, cherchant à amplifier l’anti-climat. changer les théories du complot en opposition aux faits établis.

Vous supposeriez que les utilisateurs seraient en mesure de sélectionner ces tweets de bot, mais ils sont souvent assez inoffensifs, le seul véritable indicateur étant que le même message est partagé par plusieurs comptes à la fois, cherchant à amplifier cet angle ou cette histoire. .

Comme la plupart des utilisateurs ne suivraient pas plusieurs de ces comptes, cette approche peut facilement être négligée, puis cela devient soudainement un sujet tendance, et le volume considérable de mentions peut alors influencer le sentiment des utilisateurs sur ledit problème.

Twitter en est conscient et s’est efforcé de mettre à jour son approche pour lutter contre le brigadage de bots et d’éliminer ses impacts.

L’étiquetage des comptes de bots pourrait être une étape clé dans ce processus, ce qui, espérons-le, contribuera à améliorer l’interaction des tweets et à éliminer les influences négatives et artificielles.

Twitter indique que les étiquettes de bot ne sont actuellement appliquées qu’à un petit nombre de comptes qui ont opté pour le test initial, avec un accès étendu à venir.