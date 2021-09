Twitter lance un test en direct de sujets dans les espaces pour améliorer la découverte

Après avoir prévisualisé l’option en cours de développement le mois dernier, Twitter a maintenant lancé un test en direct des balises de sujet dans Spaces, ce qui permettra à la plate-forme de mieux mettre en évidence les discussions Spaces pertinentes aux utilisateurs intéressés au fur et à mesure qu’elles se produisent, élargissant potentiellement la portée de vos diffusions audio.

Comme vous pouvez le voir ici, les nouvelles balises de sujet Spaces peuvent être ajoutées au cours du processus de configuration, les créateurs d’Espace pouvant ajouter jusqu’à trois balises de sujet à chaque session.

Comme expliqué par Twitter :

« Lors de la création ou de la planification d’un espace, certains d’entre vous sur Android peuvent choisir jusqu’à 3 sujets pour le marquer parmi une liste de nos 10 principaux sujets. Mais il ne s’agit que de 10 sujets pour le moment et nous nous développerons au fur et à mesure que nous construisons ensemble. »

Vos options sont donc assez limitées pour le moment, avec seulement 10 balises, au total, disponibles, et uniquement sur Android. Néanmoins, l’idée est que cela fournira à Twitter un autre moyen de maximiser la portée de Spaces, en présentant les diffusions en cours aux personnes en fonction des sujets avec lesquels elles interagissent dans l’application.

La question est alors de savoir où Twitter pourrait chercher à présenter ces espaces et comment il définira la portée.

À l’heure actuelle, Twitter vous montrera les espaces en cours des personnes que vous suivez en haut de l’application, là où se trouvaient autrefois les flottes – et peut-être, avec cet ajout, Twitter pourrait également chercher à étendre cela aux espaces sur les sujets que vous suivez également, pour garder les gens au courant du contenu pertinent.

Twitter pourrait également chercher à mettre en évidence les espaces pertinents et en cours dans son onglet Espaces dédié, qui pourraient ou non arriver à tous les utilisateurs à un moment donné à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, c’est un élément important – car même si Spaces peut être une option attrayante et intéressante, pour le moment, pour la plupart des diffusions Spaces, vous n’avez aucun moyen de savoir quand elles se produisent, à moins que vous ne suiviez bien. personnes dans l’application.

En toute honnêteté, se connecter aux espaces des personnes que vous suivez est probablement le cas d’utilisation le plus important de l’option. Mais si Twitter veut maximiser l’utilisation sociale de l’audio et stimuler l’engagement via les diffusions Spaces, il doit également présenter chaque Space au plus grand public potentiel – et en tant que tel, se concentrer sur les intérêts clés est une étape clé, qui contribuera à augmenter l’audience , et les abonnements, en fonction du contenu Spaces.

Et vraiment, si Twitter ne parvient pas à faire la découverte correctement, les gens perdront rapidement tout intérêt pour Spaces. Les utilisateurs du Clubhouse déplorent déjà le nombre croissant de salles dans l’application, en raison de son ouverture à tous les utilisateurs, ce qui a rendu plus difficile la recherche de discussions pertinentes et intéressantes à un moment donné.

Si les gens ne peuvent pas trouver des choses sur lesquelles s’accorder, sans effort significatif, ils arrêteront d’essayer – et même avec le tri par sujet ajouté, il y aura toujours un niveau de tri à travers la paille pour accéder aux émissions réelles et de qualité. et diffuseurs sur chaque sujet.

Idéalement, Twitter pourrait s’appuyer sur son algorithme de tri pour mettre en évidence les espaces pertinents dans le flux Explore de chaque utilisateur, même sans avoir besoin de balises de sujet, car il pourrait déterminer les sujets probables en fonction du profil de chaque diffuseur. Mais sur la base des recommandations de sujets que je vois sur Twitter, je n’ai pas beaucoup confiance en cela – ce qui, encore une fois, met davantage l’accent sur les balises de sujet saisies manuellement comme moyen de maximiser l’écoute.

C’est un élément important, et bien qu’il ne soit que sous une forme limitée pour le moment, vous pouvez vous attendre à ce que Twitter se développe rapidement car il cherche à stimuler Spaces dans les mois à venir.