Twitter lance un test en direct des réactions aux tweets en Turquie

Il expérimente l’option depuis quelques mois, et maintenant, Twitter passe à la prochaine étape de test des réactions aux tweets, ajoutant plus de moyens de répondre rapidement aux tweets en cours de diffusion.

1/ Şimdi belirli bir süre için Türkiye’de Twitter Reaksiyonlarını test ediyoruz. Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen’e uzunca basın ????????????????❤️ pic.twitter.com/a6jXp8DdR6 – Twitter Turquie (@TwitterTurkiye) 9 septembre 2021

Comme indiqué par ce tweet, Twitter a lancé un test en direct des réactions sur les tweets en Turquie, avec l’invite ci-dessus appelant les utilisateurs turcs à “appuyer longuement sur Like pour nous faire savoir ce que vous pensez vraiment”.

Comme pour les réactions sur d’autres plateformes – y compris Facebook et LinkedIn – l’option permettra aux gens de donner plus facilement des commentaires plus nuancés et plus rapides lorsqu’ils visionnent un tweet, avec l’emoji ” cœur ” souvent insuffisant pour capturer votre réponse ou représenter votre sens .

Les quatre réponses emoji supplémentaires de Twitter amélioreront le contexte à cet égard, ce qui fournira plus de données de réponse pour Twitter, ainsi que pour ceux qui cherchent à comprendre leur public, ce qui pourrait aider à optimiser les stratégies de plate-forme, tout en s’alignant sur les comportements de réponse habituels appris dans d’autres applications.

Comme vous pouvez le voir ici, les réactions seront également répertoriées sur chaque tweet, afin que vous puissiez voir comment les autres ont répondu, que Twitter pourrait utiliser comme signal de classement, ou cela peut simplement servir d’indicateur supplémentaire de réponse commune, aidant à améliorer le processus de tweet. Si, bien sûr, c’est ainsi que vous le voyez. Certaines personnes considéreront l’option comme encombrant l’affichage des tweets, et les utilisateurs de Twitter ne sont généralement pas ouverts au changement, donc je ne m’attendrais pas à ce qu’il y ait une acceptation universelle dès le départ.

Mais comme indiqué, la considération clé ici est le contexte supplémentaire et la facilité de réponse – et avec les gens maintenant tellement habitués à répondre via des réactions emoji dans d’autres applications, il est logique que Twitter expérimente au moins la même chose et voie si cela améliore le expérience utilisateur. Twitter lui-même a également ajouté des réactions pour les DM l’année dernière.

Comme indiqué, Twitter a testé ses nouvelles réactions sur les tweets au cours des derniers mois, à la suite d’un sondage initial envoyé à certains utilisateurs de Twitter en mars, qui demandait des commentaires sur une gamme d’ensembles de réactions possibles.

De là, Twitter est passé aux tests en direct, avec l’expert en ingénierie inverse Jane Manchun Wong publiant cet exemple du processus de développement en mai.

Cela arrive donc depuis un certain temps – et bien que la réponse précoce ait été variée, sur la base de ces tests initiaux, elle s’aligne, encore une fois, sur des comportements habituels plus larges et ajoute quelque chose de plus à l’expérience de tweet, en particulier d’un point de vue analytique.

Bien sûr, le contre-pied à cela est qu’il s’agit en grande partie de mesures de vanité, qui donneront aux utilisateurs un autre tableau de bord sans signification sur lequel rivaliser, diminuant l’expérience globale de la plate-forme en banalisant les contributions. En général, les likes et le nombre d’abonnés contribuent à la même chose, comme l’a reconnu le PDG de Twitter Jack Dorsey lui-même, mais les réactions fournissent au moins des nuances supplémentaires et un indicateur plus large de la façon dont les autres réagissent à un commentaire ou à une publication.

Vraiment, si vous allez avoir des likes, vous pouvez aussi avoir des réactions – et bien qu’il y ait aussi un risque que les emojis de réponse puissent également être utilisés de manière négative, en limitant les options incluses, Twitter peut annuler cela (note il n’y a pas de réactions clairement négatives dans l’ensemble de test actuel).

Dans l’ensemble, cela semble être une étape logique, et il sera intéressant de voir quel type d’informations les nouvelles réactions peuvent fournir et ce qu’elles montrent sur la façon dont votre public réagit à vos tweets. Est-ce que beaucoup d’applaudissements sont en corrélation avec plus de clics ? L’emoji riant incite-t-il à plus d’engagement ? Ce sont de nouvelles questions que nous pourrons bientôt tester au fur et à mesure que les nouvelles réactions seront lancées dans plus de régions – si, bien sûr, le test initial se déroule comme prévu.