Twitter lance un test en direct des réactions de tweets visuels en plein écran

Twitter franchit les prochaines étapes avec son option de réponse vidéo en plein écran, avec le lancement d’un test en direct sur iOS qui permettra aux utilisateurs de choisir « Citation Tweet avec réaction » pour créer et personnaliser une prise de Tweet unique.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de flux, avec la nouvelle option, les utilisateurs pourront ajouter une vidéo ou une image en plein écran pour répondre à un tweet, le tweet d’origine étant ensuite intégré au visuel.

L’option, qui a été initialement repérée lors des tests le mois dernier, reprend essentiellement les éléments clés de Fleets, son clone Stories échoué, et les réutilise dans le cadre de l’expérience de tweet régulière.

Dans le même ordre d’idées, Twitter teste également une option d’éditeur de texte mise à jour pour les tweets, ce qui vous permettrait d’ajouter plus de couleur et de présence à vos commentaires.

Cela met davantage l’accent sur les réponses visuelles et engageantes, qui s’alignent mieux sur l’évolution des comportements des utilisateurs, TikTok popularisant désormais l’approche de flux visuel en plein écran que toutes les plateformes cherchent à adapter à leurs propres fins. Et avec Twitter affichant également désormais des images en taille réelle dans les flux, ces nouveaux ajouts pourraient être un excellent moyen de stimuler l’engagement et l’interaction, et de modifier les comportements des utilisateurs de tweets vers des processus de partage plus créatifs et plus colorés.

Le format visuel plus grand s’aligne également sur la mise à jour de Twitter pour Explore, également en cours de test, qui permet aux utilisateurs de faire défiler verticalement les tweets en plein écran pour se tenir au courant des dernières mises à jour.

Encore une fois, l’influence de TikTok est claire, et avec cette application maintenant en voie d’atteindre 1,5 milliard d’utilisateurs en 2022 – plus de 7 fois l’audience actuelle de Twitter – cette approche a du sens.

Bien sûr, cela peut sembler un peu déplacé, et les utilisateurs de Twitter ne se soucient pas des flottes, alors pourquoi s’en soucieraient-ils ? Les réserves autour du test sont valables, mais cela pourrait également être un bon moyen d’encourager de nouvelles formes d’interaction avec les tweets et de conserver davantage cet engagement sur Twitter lui-même, par opposition aux utilisateurs qui repartagent des tweets sur d’autres plateformes et y réagissent. plutôt.

Et vraiment, Twitter doit essayer de nouvelles choses. La plate-forme s’efforce d’ajouter 50 % d’utilisateurs supplémentaires au cours des deux prochaines années, et bien que le nouveau PDG, Parag Agrawal, ait ses propres idées sur la stimulation de la croissance et le recrutement de plus d’utilisateurs, il a déclaré qu’il s’engage à atteindre les objectifs précédemment énoncés par l’entreprise sous Jack Dorsey, qui comprend également une augmentation significative des revenus sur la même période.

Ce sera une grande demande, d’autant plus que Twitter n’a ajouté que 12 millions d’utilisateurs au cours de la dernière année. Il devra plus que tripler ce taux de croissance pour atteindre ses objectifs, ce qui le verra probablement pousser plus de nouvelles expériences comme celle-ci afin de voir ce qui, le cas échéant, colle.

Et celui-ci a plus de sens que, disons, Fleets, qui était un ajout à l’expérience de tweet traditionnelle. Le problème avec Fleets était qu’il éliminait les gens du flux principal en temps réel, et peut-être qu’en incorporant la même fonctionnalité dans le processus régulier, cela le rendra plus attrayant.

Peut-être. Le temps nous le dira, mais vous pouvez vous attendre à voir bientôt ces nouvelles réponses de tweet en plein écran infiltrer votre chronologie.