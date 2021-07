Twitter lance un test pilote pour le shopping – WWD

Le boom du commerce social a maintenant des fonctionnalités d’achat sur Twitter.

Mercredi, la plate-forme de messagerie a lancé un programme pilote pour un nouveau « Module de magasin ». L’espace dédié présente un carrousel de produits en haut des pages professionnelles, un nouveau type de profil Twitter introduit en avril pour les entreprises, les associations, les éditeurs et les créateurs.

Les visiteurs peuvent faire défiler les articles, appuyer pour en savoir plus sur un produit, puis l’acheter, grâce à un navigateur intégré à l’application. En d’autres termes, les gens peuvent magasiner et acheter, puis recommencer à tweeter sans jamais quitter Twitter.

La propre page @Twitter de l’entreprise présente le module, avec des marchandises provenant d’un récent tweet viral. Il est également disponible via une poignée de partenaires de test – dont Walmart, Nike, Disney, Patagonia, Arden Cove, Google, GameStop, LatinX in Power podcast et autres – pour les utilisateurs d’iPhone anglophones aux États-Unis.

L’annonce n’est pas tout à fait une surprise. Les dirigeants de l’entreprise ont levé la main lors de l’événement Analyst Day de Twitter plus tôt cette année, mentionnant l’exploration future des fonctionnalités commerciales. Le responsable des produits de revenus, Bruce Falck, a également rappelé au public qu’il ne s’agissait pas non plus de la première incursion de la plate-forme dans le shopping. Il s’est lancé dans les achats sur Twitter en 2015 avec des boutons “Acheter maintenant”, des pages de produits et des collections, a-t-il écrit mercredi sur le blog de l’entreprise.

Mais tout cela était un prélude au module Shop, qui “nous permet désormais d’explorer comment les profils pouvant être achetés peuvent créer une voie allant de la discussion et de la découverte de produits sur Twitter à leur achat réel”, a expliqué Falck.

Le mouvement reprend le fil pendant une période accrue pour le commerce social. Des pairs établis et des rivaux émergents dans tout le secteur de la technologie se précipitent pour saisir l’élan, qui a monté en flèche ces derniers temps, en partie grâce à un public pandémique captif maintenant habitué à faire des achats en ligne.

Le commerce social aux États-Unis devrait générer 36,62 milliards de dollars de ventes cette année, un pic de 35,8% au-dessus des niveaux de 2020, selon e-Marketer. Bien que cela ne puisse toujours pas toucher les proportions gargantuesques de la Chine – le plus grand marché de commerce social au monde avec 351,65 milliards de dollars de ventes en 2021 – c’est amplement suffisant pour déclencher la course au détail du social.

Pour Twitter, cela signifie que le moment est venu de lancer ses fonctionnalités commerciales. Le module Shop est le premier de ses tests à petite échelle, et il espère qu’il les informera mieux du potentiel d’achat sur la plate-forme.

L’entreprise semble optimiste à ce sujet, pour des raisons intrinsèques à son modèle fondamental : « Nous croyons au pouvoir des conversations que Twitter facilite autour des produits. Avec ce pilote, nous pourrons explorer comment notre public engagé, réactif et bavard réagit aux produits chargés d’émotion – comme un nouveau maillot de votre équipe sportive préférée – ou qui ont un impact durable – comme un nouveau régime de soins de la peau », Falck mentionné. “Et, fondamentalement, cela nous donnera la chance de continuer à apprendre quelles expériences d’achat les gens préfèrent sur Twitter.”

Une partie de ce désir d’apprendre a incité l’entreprise à former également un conseil consultatif des commerçants. Le conseil d’administration comprendra “des marques qui se sont imposées comme les meilleurs exemples de marchands sur Twitter”, a-t-il ajouté, et évoluera au fil du temps. “Avec leur partenariat, nous espérons répondre plus facilement aux besoins des entreprises de toute taille ou verticale dans notre innovation de produit.”