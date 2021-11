Twitter lance une carte d’analyse des tweets mise à jour, offrant des informations plus spécifiques sur les performances

Twitter déploie un affichage d’analyse de tweet mis à jour, disponible sur chaque tweet, qui fournira des informations plus spécifiques sur les performances, avec des éléments d’engagement supplémentaires répertoriés dans les données.

Comme vous pouvez le voir ici, l’affichage mis à jour de l’analyse des tweets inclura des informations sur les réponses, les retweets et les mentions J’aime, ainsi que des données plus spécifiques sur l’origine de vos impressions de tweet, et des notes supplémentaires sur les clics sur les liens et les engagements.

À titre de comparaison, voici l’affichage actuel de l’analyse des tweets (sur le bureau).

Vous pouvez également accéder aux données sur les clics sur les profils et les mentions J’aime en appuyant sur le bouton « Afficher les engagements », mais le nouveau format est beaucoup plus intuitif et comprend plus d’informations sur les données pour vous donner un aperçu plus immédiat de chaque tweet spécifique.

Les outils d’analyse de Twitter sont encore loin derrière d’autres plateformes, et ils sont devenus encore plus limités lorsque Twitter a supprimé l’élément « Audience Insights » de Twitter Analytics en juin dernier.

Vous pouvez toujours glaner des informations supplémentaires dans les publicités Twitter (même si vous ne lancez pas de campagne), mais les outils d’analyse de Twitter sont assez restreints et ne sont pas trop faciles à utiliser si vous cherchez à obtenir des données plus granulaires sur les performances. .

C’est pourquoi il est également bon d’apprendre que Twitter cherche également à déployer davantage de mises à jour analytiques dans les mois à venir, ce qui pourrait fournir plus de données pour améliorer votre stratégie de tweet.

La question est alors de savoir si ces outils seront gratuits ou payants. Une avenue que Twitter pourrait emprunter serait d’ajouter des fonctionnalités d’analyse plus avancées à son service d’abonnement Twitter Blue, ou à un autre niveau commercial similaire (Twitter Red ?), ce qui fournirait une avenue de monétisation supplémentaire pour la plate-forme et serait probablement d’une grande utilité. intérêt pour les spécialistes du marketing des médias sociaux.

En raison de la nature publique des Tweets, de nombreux outils d’analyse de tweets tiers ont été développés au fil du temps, plusieurs devenant des options clés pour les efforts de marketing avancés. Twitter, cependant, pourrait fournir des versions encore meilleures de ceux-ci, et s’il veut vraiment maximiser son potentiel de revenus, conformément à ses objectifs de croissance ambitieux, il pourrait chercher à mettre en œuvre ses propres versions natives de ces outils avec une offre payante alternative. – ce qui pourrait être un ajout très précieux, selon la façon dont c’est fait.

Pour être clair, Twitter n’a pas encore indiqué qu’il envisageait d’emprunter cette voie, tout ce qu’il a dit, c’est qu’il envisage de mettre en œuvre davantage de mises à jour analytiques à l’avenir.

Mais cela pourrait être une autre option – surveillez cet espace.

Twitter a annoncé son intention de mettre son nouvel affichage d’analyse des tweets à la disposition de tous les utilisateurs d’ici la mi-décembre.