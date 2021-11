Actualités Bitcoin

Twitter lance une division dédiée à la cryptographie pour « All Things Blockchain and Web3 »

11 novembre 2021

Le géant des médias sociaux Twitter est en train de créer une nouvelle division dédiée aux crypto-monnaies appelée Twitter Crypto. Cette division concerne « tout ce qui concerne la blockchain sur Twitter » en raison de « l’intérêt massif et croissant » parmi les « applications décentralisées pour gérer les biens et les devises virtuels ».

Tess Rinearson a été embauchée en tant que responsable technique de l’équipe, qui travaillera sous la direction du directeur de la technologie de Twitter, Parag Agrawal, pour « définir la stratégie pour l’avenir de la cryptographie sur (et sur) Twitter », a déclaré la société.

« Twitter obtient la cryptographie, et son intégration précoce des astuces Bitcoin et de l’authentification NFT le démontre. » « Il y a tellement plus à explorer pour aider les gens à participer à la promesse d’un Internet évolutif et décentralisé, directement sur Twitter. »

Je suis ravi de partager que j’ai rejoint Twitter pour diriger une nouvelle équipe axée sur la crypto, les blockchains et d’autres technologies décentralisées, y compris et au-delà des crypto-monnaies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq – Tess Rinearson (@_tessr) 10 novembre 2021

Mercredi, la société compatible Bitcoin de Jack Dorsey a déclaré qu’elle explorerait comment elle peut soutenir l’intérêt croissant des créateurs pour l’utilisation d’applications décentralisées. Pour cela, la division crypto travaillera en étroite collaboration avec Bluesky, la norme de réseau social décentralisé de Twitter.

« En regardant plus loin, nous explorerons comment les idées des communautés cryptographiques peuvent nous aider à repousser les limites de ce qui est possible avec l’identité, la communauté, la propriété et plus encore. »

Il y a quelques mois à peine, Twitter a permis aux créateurs de sa plate-forme de recevoir des pourboires en Bitcoin et avant cela, il a abandonné ses propres jetons non fongibles (NFT). Il a également déclaré que Twitter créait une fonctionnalité pour vérifier les NFT alors qu’ils explosaient en popularité cette année, et que leur utilisation en tant que photos de profil (PFP) sur la plate-forme a également énormément augmenté.

