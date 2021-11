Twitter lance une équipe dédiée à la cryptographie

Twitter lance une équipe dédiée à la crypto-monnaie alors qu’elle continue de soutenir l’adoption d’actifs numériques et d’applications décentralisées.

Twitter a fait appel à Tess Rinearson pour diriger sa nouvelle équipe de crypto-monnaie. Avant de rejoindre Twitter, Rinearson a travaillé chez Tendermint sur le moteur de consensus Tendermint Core, et a précédemment travaillé pour la société de paiement de logiciels Interstellar. l’intérêt croissant des créateurs pour utiliser des applications décentralisées pour gérer les biens virtuels et les devises, et pour soutenir leur travail et leurs communautés. , la communauté, la propriété et plus encore », a poursuivi Rinearson. Elle a également déclaré que le groupe travaillerait à « aider à façonner l’avenir des médias sociaux décentralisés. » Actuellement, Twitter permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des conseils libellés en bitcoins via un paiement tiers. canaux.

Je suis ravi de partager que j’ai rejoint Twitter pour diriger une nouvelle équipe axée sur la crypto, les blockchains et d’autres technologies décentralisées, y compris et au-delà des crypto-monnaies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq – Tess Rinearson (@_tessr) 10 novembre 2021