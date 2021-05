Twitter lancerait un service d’abonnement “ Twitter Blue ” à 2,99 $

Le service d’abonnement de Twitter vient d’obtenir un nom. Selon Jane Manchun Wong, chercheuse sur les réseaux sociaux et la sécurité, le service a été provisoirement surnommé Twitter Blue et coûtera 2,99 $.

Avec Twitter Blue, Twitter prévoit d’offrir un ensemble de fonctionnalités pratiques. Ce n’est pas quelque chose que vous manquerez si vous n’avez pas Twitter, mais ce sera aussi quelque chose d’incroyablement agréable à avoir. Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, plongons dans l’ensemble de fonctionnalités qu’il offre à ce stade provisoire.

Tout d’abord, il y a «annuler les tweets». Tout comme “ annuler l’envoi ” de Gmail, il vous permet d’annuler un tweet et de le désenvoyer dans une fenêtre de temps personnalisable. Vous n’avez pas besoin de payer pour cela, le bouton de suppression de Twitter fonctionne parfaitement bien. Serait-ce bien d’avoir pour les grandes marques ou les personnalités des médias sociaux? Certainement.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Twitter travaille également sur une collection de signets pour Blue. Vous pourrez trier vos signets dans des dossiers et utiliser efficacement Twitter comme un album. Avec des politiciens, des universitaires et des médias partageant fréquemment leurs opinions sur Twitter, cela peut certainement être un outil utile pour un archiviste. Là encore, vous pouvez quand même utiliser Pocket ou Google Keep ou d’autres extensions tierces pour collecter et cataloguer les tweets, mais c’est plus pratique.

Twitter appelle son prochain service d’abonnement «Twitter Blue», au prix de 2,99 $ / mois pour le moment, comprenant des fonctionnalités payantes telles que: Annuler les tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 mai 2021

Wong dit également que Twitter prévoit d’offrir beaucoup plus que ces deux fonctionnalités. Ses acquisitions Scroll et Revue seront certainement liées aux plans d’abonnement de Twitter, a confirmé la société. Ce qui est nouveau ici, c’est que Twitter proposera différents niveaux, chaque niveau offrant plus de fonctionnalités que le précédent.

Les médias sociaux ont toujours été gratuits, mais les entreprises ont flirté avec les moyens de faire payer les utilisateurs pour leurs services – souvent indirectement. WhatsApp vous permettra d’acheter dans des magasins de certains marchés, Instagram et Facebook également. Facebook et TikTok vous permettront d’envoyer de l’argent aux streamers, etc. Il s’agit du premier service d’abonnement direct aux médias sociaux grand public, et d’autres porteront sans aucun doute une attention particulière à la façon dont il a été reçu.

Un nouveau niveau d’immersion

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain PSVR

Sony est à la pointe de l’expérience VR depuis le lancement de la PlayStation VR originale en 2016, et le PSVR 2 devrait considérablement s’améliorer à chaque étape de l’expérience. Voici tout ce que nous savons sur le PSVR 2 jusqu’à présent!