Twitter, le mythe du fondateur craque

La semaine dernière, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné de son poste de PDG de l’entreprise, rouvrant un débat qui bouleverse souvent les entreprises technologiques : le culte des fondateurs. Les grands réseaux sociaux d’aujourd’hui sont considérés comme des miracles nés des esprits les plus brillants de leur génération.

Parmi ces génies se trouvent des fondateurs tels que Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, Jack Dorsey, Larry Page Oui Sergey Brin, qui a été élevé au rang de mythe. Ainsi, le culte du fondateur est venu imprégner la deuxième décennie de notre siècle. Quelques exemples sont le fondateur excentrique de la société immobilière WeWork, Adam Neumann, ou le fondateur de Groupon, André Mason. Maintenant que Dorsey a décidé de quitter son entreprise, l’industrie se demande si l’ère du fondateur est terminée.

Avant le boom technologique des années 2000, il était courant d’embaucher des cadres externes capables de diriger des entreprises devenues publiques, car les fondateurs manquaient de ces compétences. Mais cela a changé dans les années 2000. Les start-up avaient davantage accès aux ressources et, par conséquent, les fondateurs n’étaient pas disposés à lâcher les rênes de leurs créations.

Dans le cas de WeWork, Neumann avait peu de contrôle sur la gestion de son entreprise jusqu’à ce qu’il décide de rendre l’entreprise publique. De plus, dans les années 2000, les entreprises dirigées par leurs fondateurs, comme Apple ou Facebook, ont prospéré, ce qui a laissé plus libre cours au culte du fondateur avec Steve Jobs comme paradigme. La culture américaine a consolidé ce mythe : ils les idolâtraient ou les haïssaient, mais surtout ils renforçaient leur légitimité. Un exemple clair est celui de Elizabeth Holmes, le fondateur de la société frauduleuse Theranos, qui a tenté d’incarner le cliché.

La culture américaine a consolidé ce mythe : ils les idolâtraient ou les haïssaient, mais surtout ils renforçaient leur légitimité.

Pourtant, la fin de la décennie a brisé ce mythe. En 2011, le fondateur d’Apple a abandonné son enfant pour affronter un cancer. En 2019, une autre entreprise de technologie a fait un pas dans la même direction : les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont démissionné de leurs fonctions, passant le relais au PDG Sundar Pichai. Mais la culture du fondateur est restée intacte, avec trois fondateurs/PDG aux commandes : Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Jack Dorsey (quatre, si l’on compte Elon Musk, fondateur de Tesla).

C’était maintenant au tour de Dorsey, qui a laissé Twitter entre les mains de Parag Agrawal. Dans un e-mail qu’il a partagé sur Twitter, Dorsey a écrit : » On parle beaucoup de l’importance d’une entreprise dirigée par son fondateur. En fin de compte, je pense que c’est très limitatif et un point d’échec. J’ai travaillé pour m’assurer que cette entreprise puisse être séparée de sa fondation et de ses fondateurs. »

La démission de Dorsey peut être interprétée de mille manières : comme la fin de la culture du fondateur, comme un moyen de prioriser les intérêts de l’entreprise, comme un changement radical dans l’essence de Twitter ou, comme l’ont souligné de nombreux experts, une étape naturelle pour Dorsey, qui passait déjà plus de temps à travailler avec Bitcoin et son autre startup fintech, Square.

Quelle que soit la raison, l’âge d’or des fondateurs touche à sa fin; en partie à cause des mesures antitrust discutées au Congrès, en partie à cause de la plus grande critique de la technologie qui se concentre sur sa face visible : celle du fondateur.

Pour cette raison, la décision de Dorsey a été bien accueillie dans l’opinion publique, beaucoup venant louer sa capacité à placer l’entreprise au-dessus de leurs propres intérêts. Dorsey laisse Twitter dans une position difficile mais passionnante, à laquelle Agrawal devra faire face. La plateforme expérimente depuis un an différents outils, comme les salles de style Clubhouse, ou l’option newsletter, copiant Substack, et elle continue d’être au centre du débat sur la liberté d’expression en ligne.

Le culte du fondateur se fissure peu à peu et bientôt les cadres, de nombreux ingénieurs avec des années d’expérience dans l’entreprise, prendront le relais. Mais le mythe du fondateur ne disparaîtra pas complètement, peut-être s’imposera-t-il comme un élément essentiel de la culture américaine.

*** Josep Valor est professeur à l’IESE Business School et Carmen Arroyo est chercheuse à l’IESE et journaliste financière à New York.

Suivez les sujets qui vous intéressent