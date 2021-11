Twitter le perd après que Big Bird ait fait la promotion des vaccins contre le Covid

Le Big Bird de Sesame Street a été accusé samedi d’avoir fait de la « propagande », après avoir tweeté qu’il avait reçu le vaccin Covid-19.

« J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui ! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé », a écrit Big Bird. « Mme. [Erica Hill, a CNN journalist] même dit que je me fais vacciner depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée! »

J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé. Mme @EricaRHill a même dit que je reçois des vaccins depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée! – Big Bird (@BigBird) 6 novembre 2021

Le tweet intervient quelques jours seulement après que les autorités sanitaires américaines ont donné l’approbation finale du vaccin Covid pour enfant de Pfizer pour une utilisation chez les enfants dès l’âge de 5 ans. Selon le CDC, le vaccin était efficace à 91% pour prévenir Covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. .

Plusieurs politiciens et personnalités des médias se sont rapidement accrochés au tweet, condamnant avec véhémence le message comme de la propagande.

Ce genre de propagande est en fait maléfique. Vos enfants ne sont pas statistiquement à risque et ne devraient pas être contraints à un tout nouveau traitement. Ne vous conformez pas ! https://t.co/cnS1GAqowi – Steve Cortes (@CortesSteve) 6 novembre 2021

Cependant, d’autres ont défendu l’adorable personnage de 8’2″ et se sont moqués de ceux qui critiquaient le tweet.

Sesame Street a parlé aux enfants de la pandémie d’une manière qu’ils comprennent depuis le début, expliquant comment se laver les mains et porter un masque ou pourquoi ils ne pouvaient pas aller à l’école maternelle ou voir grand-mère. Les enfants qui voient Big Bird, six ans, se faire tirer dessus les aident à comprendre ce qui se passe https://t.co/lbKDfrouRO – Sarah D. Wire (@sarahdwire) 6 novembre 2021

Il semble que les pires personnes du pays se soient accrochées à ce tweet. Un conseil pour eux. Des millions d’entre nous connaissent Big Bird depuis des années. Regardé. Étudié. Appris. Nous ne pouvons pas vous dire comment vous rendre à Sesame Street. Mais nous savons ceci : Vous venez à l’Oiseau, vous feriez mieux de ne pas manquer. https://t.co/ZqxXN06LxF – Max Kennerly (@MaxKennely) 6 novembre 2021

Alors que les décès et les hospitalisations de Covid chez les enfants sont rares, l’American Academy of Pediatrics avertit qu’« il est urgent de collecter davantage de données sur les impacts à long terme de la pandémie sur les enfants, y compris les façons dont le virus peut nuire à la santé physique à long terme. des enfants infectés.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com