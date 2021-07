Twitter Lefties perdent leurs marbres sur la décision SCOTUS sur la divulgation des donateurs ⋆ 10z viral

La Cour suprême des États-Unis a infligé une défaite fulgurante aux ennemis du premier amendement en invalidant une loi californienne forçant les organisations à but non lucratif à divulguer leurs plus gros donateurs – et les libéraux sont en train de perdre.

Le juge en chef John Roberts a rédigé l’opinion de la Cour dans Americans for Prosperity Foundation v. Bonta, procureur général de Californie. Le programme de l’avis expliquait que « l’exigence de divulgation de la Californie impose un fardeau généralisé sur les droits d’association des donateurs ». Il a poursuivi: “[T]sa charge ne peut être justifiée au motif que le régime est étroitement adapté à l’enquête sur des actes de bienfaisance ou que l’intérêt de l’État dans la commodité administrative est suffisamment important. Les gauchistes sur Twitter sont devenus fous.

Les journalistes ont qualifié la décision de tout, d’un coup de poing “à la démocratie” à une décision qui a rendu “l’argent noir encore plus sombre”. Ceci malgré le fait que des groupes libéraux comme le NAACP Legal Defence and Education Fund soutenaient la contestation de la loi californienne.

L’écrivain de gauche Mark Joseph Stern a craché que la décision SCOTUS était l’un des “deux coups durs pour la démocratie”. Il est même allé jusqu’à propager que le Voting Rights Act de 1965 était en danger en raison des décisions de SCOTUS.

La Cour suprême termine son mandat avec deux coups de poing dans la démocratie. Americans for Prosperity est aussi mauvais qu’il pourrait l’être. Brnovich n’est pas le pire des cas, mais c’est toujours très, très mauvais. La loi sur les droits de vote est gravement menacée chez SCOTUS. Les deux décisions 6-3. – Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 1er juillet 2021

La rédactrice du New Yorker, Jane Mayer, a fait craindre que les juges conservateurs de la Cour suprême ne rendent « l’argent noir encore plus sombre ».

Dans une affaire intentée par le bras politique des Koch – Americans For Prosperity – les conservateurs de la Cour viennent de rendre l’argent noir encore plus sombre. https://t.co/yoTgSiQXKq – Jane Mayer (@JaneMayerNYer) 1er juillet 2021

L’écrivain et producteur Rob St. Mary a hurlé après la publication de la décision SCOTUS: “Fan-putain-tastic!” Il a ensuite lancé le fléau : « Brûlez tout. »

Donc l’argent c’est la « liberté d’expression » mais vous ne pouvez pas savoir qui dit la « parole » ? Fan-putain-tastique ! Brûlez tout. https://t.co/YAnwFYmnT2 – Rob St. Mary (@RobDet) 1er juillet 2021

Le sénateur Sheldon Whitehouse (D-RI), qui est extrêmement hypocrite lorsqu’il s’agit de sa fausse indignation contre l’argent noir, a également attaqué la Cour pour avoir prétendument été corrompu par l’argent noir : notre Constitution. Un jour sombre et sombre pour la démocratie.

Le tribunal que l’argent noir a construit vient de faire de l’argent noir une place dans notre Constitution. Un jour sombre et sombre pour la démocratie. https://t.co/X1wGZgjcqL – Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) 1er juillet 2021

Le tweet du New York Times de son histoire sur l’affaire donnait l’impression que les seuls groupes avec lesquels SCOTUS se rangeait étaient « conservateurs ». Flash d’information au Times : des groupes libéraux comme le NAACP Legal Defence and Education Fund, l’American Civil Liberties Union (ACLU) et la campagne pour les droits de l’homme axée sur les LGBTQ avaient déposé un mémoire plus tôt cette année pour soutenir l’affaire contre la loi californienne.

Dernières nouvelles : La Cour suprême a rejeté l’exigence de la Californie selon laquelle les organisations caritatives devaient signaler l’identité des principaux donateurs, se rangeant du côté des groupes conservateurs qui ont déclaré que les divulgations pourraient conduire à du harcèlement. https://t.co/lU6a9z32EA – Le New York Times (@nytimes) 1er juillet 2021

L’ironie est que le Times a même noté dans son article que le NAACP Legal Defence and Education Fund et l’ACLU soutenaient les challengers dans cette affaire.

La gauche a clairement indiqué qu’elle était prête à piétiner le premier amendement juste pour pouvoir attaquer les donateurs qui donnent à des groupes qu’ils détestent.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le New York Times au 800-698-4637 et demandez-lui de modifier son tweet pour mentionner que les groupes libéraux soutenaient également l’abrogation de la loi draconienne de divulgation des donateurs en Californie.