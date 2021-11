Twitter met à jour l’application iOS pour empêcher la disparition des tweets en cours de lecture

Twitter a mis à jour son application iOS pour éviter ces situations ennuyeuses où les tweets disparaissent lorsque vous essayez de les lire, a annoncé la société. « Maintenant, lorsque vous suspendez le défilement de votre chronologie pour regarder un Tweet, il devrait rester en place ! » l’entreprise a tweeté.

Les mises à jour effectuées sur iOS font suite à des améliorations similaires apportées sur la version Web de Twitter la semaine dernière. Twitter a expliqué que les tweets peuvent disparaître lorsque des réponses sont ajoutées à une conversation en cours, car cela ferait remonter les tweets existants dans la chronologie. « Nous savons que c’est une expérience frustrante, nous travaillons donc à la changer », a déclaré la société en septembre.

Nous avons effectué quelques mises à jour sur iOS pour empêcher les Tweets de disparaître en cours de lecture. Désormais, lorsque vous suspendez le défilement de votre chronologie pour regarder un Tweet, il doit rester en place ! – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 23 novembre 2021

Les changements sont intervenus au cours d’une année exceptionnellement chargée pour Twitter, où il a ajouté de nouvelles fonctionnalités majeures sur une base presque mensuelle. Plus tôt ce mois-ci, il a ajouté un nouveau résumé d’articles populaires pour les abonnés de Twitter Blue, un service payant qui lui-même n’a été lancé qu’en juin de cette année. Les autres nouvelles fonctionnalités majeures qui ont été largement diffusées cette année incluent Super Follows, Spaces et un nouveau bouton pour simplifier le processus d’abonnement aux newsletters.