Twitter met à jour les informations de fin de carte pour les espaces terminés, fournissant un contexte supplémentaire sur la discussion

Twitter continue d’affiner sa présentation audio Spaces, cette fois par l’ajout d’une nouvelle carte de fin Spaces sur le bureau, qui fournira plus d’informations sur l’espace à la fin de la diffusion en direct.

Jusqu’à présent, les espaces terminés n’ont fourni aucune information spécifique, autre que le titre et l’hôte, dans le flux.

Mais maintenant, lorsque vous appuyez sur le bouton « Espace terminé » (sur le Web), vous verrez une nouvelle carte détaillée, qui répertorie la date de fin de l’espace, qui a hébergé l’événement (avec leur image de profil), et une liste des orateurs qui ont participé.

Seuls les locuteurs sont répertoriés dans la carte de fin, pas les auditeurs – ce qui pourrait potentiellement ouvrir un tout nouvel ensemble de problèmes de confidentialité. Dans ce contexte, la liste des orateurs est tout ce que la plupart des gens voudront vraiment savoir de toute façon, ce qui pourrait également aider à guider les utilisateurs vers d’autres profils à consulter en rapport avec le sujet principal.

C’est une mise à jour pratique, fournissant plus de contexte à l’affichage des espaces, ce qui aidera idéalement à améliorer la découverte et l’engagement avec les futurs chats basés sur le même (par exemple en suivant d’autres orateurs pour se connecter aux événements futurs).

La découverte reste un élément difficile pour Spaces, car bien qu’il y ait de nombreuses diffusions Spaces qui se produisent tout le temps, vous ne les connaîtrez pas, pour le moment, à moins que vous ne suiviez les bonnes personnes. Cela limite considérablement la portée du contenu Spaces et l’engagement ultérieur avec l’outil de diffusion audio.

Twitter avait apparemment cherché à résoudre ce problème avec l’ajout d’un onglet Espaces dédié, qui fournirait des liens rapides vers les discussions audio en cours, tout en mettant en évidence les espaces pertinents en fonction de vos intérêts personnels.

Mais avec le lancement de Communautés cette semaine, il semble que Twitter ait changé de cap à ce sujet, le bouton Communautés prenant désormais la place de l’onglet Espaces dans le format mis à jour.

Ce qui a probablement plus de sens. Si Twitter peut amener plus de personnes à se connecter pour suivre des sujets qui les intéressent, il sera alors en mesure de mettre en évidence les espaces pertinents sur ces sujets dans cet onglet de toute façon, Twitter ajoutant également des balises de sujet pour les espaces le mois dernier pour s’aligner sur cela. traiter.

Ce serait également similaire à la façon dont Facebook et Reddit cherchent à présenter leurs produits de salles audio, en les affichant dans les groupes et les sous-titres que les gens visitent déjà, au lieu de les héberger dans leur propre élément séparé.

En ce sens, Facebook a probablement le plus grand avantage, car il est capable de mettre en évidence des salles audio pertinentes au sein de groupes qui sont déjà utilisés par 1,8 milliard de personnes chaque mois. Grâce à cela, Facebook peut savoir que les utilisateurs qui sont déjà très impliqués dans chaque sujet se voient montrer des salles audio qui les concernent, tandis que Clubhouse et Twitter s’efforcent toujours de passer au crible les nombreuses discussions en cours et de mettre en évidence les bonnes pour chaque utilisateur.

En effet, de nombreux utilisateurs de Clubhouse ont noté qu’il est devenu beaucoup plus difficile de trouver des salles attrayantes depuis que l’application a été ouverte à tous les utilisateurs, tandis que, comme indiqué, Twitter n’a actuellement aucun élément de découverte Spaces, autre que l’utilisation de solutions de contournement de recherche pour trouver en direct émissions.

Il semble donc que Twitter a soit trouvé difficile la découverte optimale des espaces via la correspondance d’algorithmes, soit la correspondance avec les communautés juste alignée au point où il était plus logique d’utiliser l’onglet Communautés plutôt que celui des espaces. Ou il teste toujours les deux.

Je ne sais pas avec certitude (j’ai demandé), mais étant donné que l’aperçu des communautés est le plus récent et qu’il fonctionne pour résoudre le problème de découverte, ce qui sera essentiel pour maximiser l’adoption des espaces, il semble que ce soit ainsi les choses avancent – ce qui, si les Communautés finissent par fonctionner, pourrait être une bien meilleure voie à suivre à cet égard.

Mais encore une fois, cela désavantage Twitter en matière de découverte, surtout si Facebook voit un potentiel important dans les salles audio et cherche à les renforcer de plusieurs manières. Si Facebook veut gagner et battre Twitter sur le front social audio, je dirais qu’il le pourrait probablement – mais là encore, la nature publique de Twitter peut également offrir des avantages aux diffuseurs audio qui ne sont pas aussi facilement disponibles pour ceux qui ont de plus petits public sur Facebook.

Ce qui pourrait signifier que Twitter et Facebook finissent par obtenir des résultats similaires à partir de leurs outils sociaux audio dans l’ensemble. Le clubhouse, malheureusement, semble s’être effondré, même s’il continue de gagner du terrain en Inde et pourrait encore trouver une voie à suivre viable.

Mais grâce aux communautés, si cela fonctionne, et à l’accent mis sur les discussions thématiques, Twitter Spaces pourrait devenir le leader social audio – du moins jusqu’à ce que Facebook décide de ce qu’il veut faire avec le format.

Et finalement, vous supposeriez que ces nouvelles cartes Spaces incluront également des liens pour télécharger l’audio Spaces pour les diffuseurs qui le souhaitent, ce qui pourrait devenir un autre élément de la poussée de monétisation des créateurs de Twitter.