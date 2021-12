Twitter met à jour sa réglementation sur l’utilisation non autorisée des médias privés et les représentations d’individus

Twitter cherche à renforcer son application autour de l’utilisation abusive du contenu privé des personnes, avec une extension de sa politique d’information privée pour inclure désormais également les « médias privés », qui concernent les images partagées via tweet sans le consentement de la personne qui y est représentée.

Comme expliqué par Twitter :

« Le partage de médias personnels, tels que des images ou des vidéos, peut potentiellement violer la vie privée d’une personne et peut entraîner des dommages émotionnels ou physiques. L’utilisation abusive des médias privés peut affecter tout le monde, mais peut avoir un effet disproportionné sur les femmes, les militants, les dissidents et les membres des communautés minoritaires.

Dans le même ordre d’idées, Twitter déclare que, désormais, lorsqu’il reçoit un rapport indiquant qu’un Tweet contient des médias privés non autorisés, il prendra des mesures conformément à ses options existantes d’application de la confidentialité.

Cela peut inclure la limitation de la visibilité des tweets, la suppression des tweets, le masquage d’un tweet en attendant l’application et, en fin de compte, des suspensions et des interdictions de compte dans les cas extrêmes.

Twitter a mis en place des politiques concernant le « porn vengeance » spécifiquement depuis 2017, qui stipulent que les utilisateurs :

« Ne peut pas publier ou partager de photos ou de vidéos intimes de quelqu’un qui ont été produites ou distribuées sans son consentement. »

Cette nouvelle extension semble plus axée sur le doxxing et la sortie de certaines personnes dans une application étendue, bien que, techniquement, des règles similaires, au moins dans les cas extrêmes, soient en place depuis un certain temps, c’est juste que Twitter les intègre maintenant dans sa politique plus large, et idéalement, sensibiliser davantage d’utilisateurs à ces restrictions.

Twitter note que la politique ne s’applique pas aux médias mettant en vedette des personnalités publiques ou des individus « lorsque les médias et le texte du Tweet qui l’accompagne sont partagés dans l’intérêt public ou ajoutent de la valeur au discours public », tandis que Twitter dit également que les images et les vidéos qui montrent des personnes participant à les événements publics, comme les manifestations à grande échelle et les événements sportifs, ne violeraient généralement pas cette politique.

Il y a donc quelques concessions pour les discussions dignes d’intérêt ou d’intérêt public, que Twitter jugera au cas par cas. Mais cela pourrait aider à mieux protéger les utilisateurs et à mieux faire connaître les droits des utilisateurs dans les situations où leur image a été utilisée sans consentement.

Mais cela pourrait aussi semer la confusion. Par exemple, si vous n’avez pas la permission de chaque personne incluse dans une vidéo ou une image que vous tweetez, serez-vous en violation des nouvelles règles ?

Eh bien, oui et non – pour que Twitter puisse appliquer cela, il doit d’abord recevoir une plainte de la ou des personnes représentées ou d’un représentant autorisé. Dans la grande majorité des cas, ces personnes ne vont pas émettre de demande de retrait, mais si elles le font, vous seriez probablement obligé de la supprimer, si Twitter estime qu’il existe un motif de préoccupation pertinent, en fonction de la plainte et du contexte.

Il peut donc y avoir des changements dans la manière dont ces violations sont appliquées, mais pour la plupart, des réglementations ont déjà existé, sous une forme ou une autre, pour les cas les plus évidents et les plus dommageables.

Mais cela pourrait être un autre élément à prendre en compte dans votre processus – vous pouvez en savoir plus sur les détails techniques de la mise à jour ici.