Twitter met hilarante un « pantalon » sur le virus le plus détesté du GOP ⋆ 10z

in

Dimanche, nous avons démontré avec des exemples que parfois de petites fragilités physiques ont un impact global plus important qu’elles ne le devraient probablement. Nous avons utilisé des trébuchements parfaitement normaux ou même le fait que Trump devait être conduit sur une rampe comme exemples. Comme nous l’avons dit, le peuple américain est inconstant.

Ils sont aussi très drôles, ou du moins une partie importante d’entre eux.

A revoir, pour les personnes qui ont passé le week-end à s’amuser, c’est à dire hors ligne. Trump a prononcé l’un de ses premiers « discours de retour » samedi soir. Oui, il a parlé à CPAC et a téléphoné à certaines émissions de télévision. Mais Trump a qualifié ce discours de «très important» et de «discours présidentiel». Il y avait beaucoup de battage médiatique.

Malgré ce battage médiatique, Fox News n’en a pas diffusé une seule minute. Ils n’ont même pas sauté dedans et n’ont pas sauté comme MSNBC et CNN l’ont fait. Rien, pas une minute de Fox. Nous nous sommes demandé s’ils avaient été prévenus par le camp Trump qu’il n’allait pas bien, ce serait un désastre. C’était. Et ce n’était pas seulement le discours lui-même.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Après avoir terminé, Trump s’est tenu à l’écart du podium et il était clair qu’au minimum, Trump avait sûrement mouillé son pantalon. Nous avons choisi de ne pas nous moquer d’un état physiologique affligeant que certaines personnes âgées ne peuvent pas aider. Le pantalon mouillé froissé ne pouvait pas être “officiellement confirmé” mais… Était-ce son seul problème. Une photo en gros plan a révélé qu’il était très possible mais, bien sûr, non confirmé, que Trump avait soit son pantalon à l’envers ou – au mieux – qu’il utilise une taille élastique, un faux pantalon de costume pour cacher ce qui se passe sous son pantalon. L’image ne va pas disparaître de sitôt.

De manière hilarante, il est déjà appliqué à d’autres membres détestés de MAGA du GOP, Matt Gaetz et Gym Jordan, ils se sont enveloppés dans MAGA, laissez-les s’envelopper dans tout MAGA :

… et juste comme ça, les pantalons inversés sont une chose… 🤦🏽 pic.twitter.com/ba1zzzx1oW – ⚡️𝕾𝖒𝖎𝖙𝖊!!⚡️ (@7Veritas4) 7 juin 2021

Oui, les pantalons mouillés froissés éventuellement inversés sont une chose, un mème qui vivra pendant un certain temps sur le net. Comme toutes les fragilités physiques d’un candidat ou d’une personnalité publique, le public ne pardonnera ou n’oubliera pas rapidement. Malheureusement, les principales nouvelles issues du discours auraient dû se limiter à la détérioration manifeste de la santé de Trump. Mais cela ne fait pas de mal non plus.

C’est drôle.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak