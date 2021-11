Twitter multiplie les solutions de technologie publicitaire ; cherche à augmenter le retour sur investissement des annonceurs via Next

Twitter Next prétend s’être associé à de grands annonceurs dans toutes les catégories

D’être simplement une plate-forme de médias sociaux pour initier des discussions parfois locales et largement mondiales ; Twitter L’Inde semble avoir parcouru un long chemin. Il y a deux ans, la plateforme a rebaptisé son équipe interne de stratégie de marque en Twitter Next. L’objectif derrière cette décision était simple, permettre aux marques de maximiser le retour sur investissement (RoI) sur Twitter. « Twitter Next est une équipe de stratèges, de technologues et de designers et ces personnes ont été d’anciens spécialistes du marketing, des professionnels des agences. Notre travail consiste à aider les marques à tirer le meilleur parti de Twitter et nous le faisons en nous concentrant sur les concepts, l’innovation et la technologie basés sur les données qui nous permettent de créer des idées qui méritent d’être discutées », a déclaré Rishabh Sharma, responsable de Twitter Next, Inde, a déclaré . La division a élargi ses services au-delà de la consultation et prétend désormais fournir des solutions qui vont au-delà des produits et services publicitaires habituels.

Twitter Next prétend s’être associé à de grands annonceurs dans des catégories telles que la technologie, le commerce électronique, la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), les médias et le divertissement (M&E). Par exemple, l’équipe a travaillé avec Netflix India où elle a créé une solution pour une découverte de contenu facile. « En analysant les données sur ce dont les fans discutaient sur Twitter, il a été constaté que la fatigue des décisions s’est infiltrée pendant les week-ends en ce qui concerne ce qu’il faut regarder. Par conséquent, ‘Netflix Matchamker’ a été créé, qui était visible sur un tweet promu », a expliqué Sharma. Dans le cadre de la campagne, les abonnés devaient répondre à Netflix avec certains des emojis qu’ils aimaient. Netflix a suggéré que certaines des émissions tendance devinent l’humeur des abonnés en fonction des emojis qu’ils partagent.

D’autres marques comme OnePlus ont créé plusieurs campagnes en partenariat avec la plateforme. En fait, avant la pandémie, la marque et la plate-forme de médias sociaux ont déployé plusieurs initiatives sur le terrain. Selon Sharma, lors du lancement du magasin de détail One Plus à Hyderabad, Twitter a utilisé sa fonction Live pour connecter le monde en ligne avec le hors ligne. «Nous avons invité les fans à une date donnée à regarder le dévoilement du magasin sur Twitter, mais l’installation physique du magasin avait en fait un rideau et il était motorisé. Le rideau motorisé était connecté à l’AVI de Twitter. Donc, si quelqu’un pressait les cœurs en regardant Twitter en direct, plus les utilisateurs pressaient de cœurs, plus le rideau bougeait rapidement », a déclaré Sharma.

Selon Sharma, 91% des utilisateurs de Twitter souhaitent voir de nouveaux lancements. Si une marque lance quelque chose sur Twitter, il y a deux fois plus de chances que les gens en parlent, a-t-il affirmé. « Il y a deux choses que Twitter peut faire pour les clients. Un lorsqu’ils cherchent à lancer quelque chose de nouveau, deuxièmement lorsqu’ils cherchent à se connecter avec les événements qui se déroulent en nous et autour de nous », a déclaré Sharma.

Avec l’évolution des besoins des spécialistes du marketing, l’équipe Next prétend créer de nouvelles solutions telles que la gamification. Avec la gamification, Twitter se concentre sur la façon dont il fait des fans une partie de la campagne. Par exemple, Amazon Prime Video s’est associé à Twitter lors de la sortie de Shakuntala Devi pour gamifier l’expérience des fans, Sharma. Alors que le film tournait autour de la vie de la célèbre mathématicienne Shakuntala Devi, Twitter a mis en place un test de mathématiques pour les fans et ils ont participé pour voir s’ils pouvaient la battre sur leurs propres compétences.

« La vidéo en direct a connu la croissance maximale en termes d’heures de visionnage sur Twitter et les marques le remarquent. Aujourd’hui, chaque fois qu’il y a un événement en direct, que ce soit au sol ou à la télévision, vous en parlez toujours sur Twitter. Il existe une relation symbiotique entre Twitter et les événements en direct, ce dernier étant le deuxième écran », a noté Sharma. La pandémie restreignant les événements en direct, la plate-forme de médias sociaux affirme que les marques ont tiré parti des produits en direct de Twitter pour diffuser du contenu. Cela permet en outre aux utilisateurs de rejoindre les conversations en temps réel avec plusieurs produits publicitaires.

De plus, selon Sharma, la plate-forme crée des solutions de ciblage régional, l’Inde du Sud étant un marché clé. Par exemple, Netflix a lancé Netflix India South pour un meilleur engagement avec cette communauté. « Un autre facteur important aujourd’hui pour les spécialistes du marketing est la tendance du« moment marketing », car la pertinence culturelle est devenue une décision clé d’influence d’achat et les dépenses consacrées aux publicités Twitter augmentent de 88 % la probabilité pour une marque de persuader la pertinence culturelle si elle est capable de planifier ou connecter leur calendrier », a déclaré Sharma.

