Twitter ne devrait pas cacher les améliorations de base des applications derrière son paywall bleu

Twitter a lancé cette semaine son nouveau produit d’abonnement, Twitter Blue, aux États-Unis – c’est un service à 2,99 $ par mois qui promet de rendre Twitter « plus personnalisable, plus fluide et, tout simplement, meilleur ».

Commençons par examiner ce qui est réellement inclus dans un abonnement Twitter Blue.

Articles sans publicité (une version de Scroll, pour les articles sur lesquels vous cliquez sur Twitter) Top Articles (une version de Nuzzel, pour les articles discutés sur Twitter) Thèmes Dossiers de signets Navigation personnalisable Un « bouton d’annulation » pour les Tweets Un mode « Lecteur » pour lire les fils de discussion Twitter Blue Labs pour des fonctionnalités d’accès anticipé, y compris des vidéos plus longues et des DM épinglés

En regardant cette liste, il y a deux catégories différentes de choses ici : les fonctionnalités qui améliorent ou soutiennent le journalisme et les actualités d’une certaine manière (qui sont, d’une manière générale, bonnes) et les fonctionnalités qui rendent l’application Twitter meilleure ou plus facile à utiliser, que je ont plus d’un problème avec.

Il ne faut pas beaucoup de temps en utilisant Twitter pour se rendre compte que la possibilité de corriger rapidement une faute de frappe serait une bonne chose à avoir. Ou que l’entreprise devrait faire quelque chose pour réparer les conversations filées, qui sont devenues un tel gâchis qu’il y a en fait suffisamment de demande pour un service tiers, Thread Reader, spécifiquement pour essayer de démêler le chaos.

Mais au lieu de simplement résoudre les problèmes évidents de son produit, Twitter Blue utilise des fonctionnalités telles que le bouton d’annulation pour les tweets, le mode lecteur pour les fils de discussion ou la possibilité de modifier la barre de navigation – des améliorations de base qui amélioreraient la convivialité de Twitter pour tout le monde – et les limites eux qu’à ceux qui sont prêts à payer pour eux.

Comme le dit le billet de blog de Twitter, l’objectif de Blue est de rendre Twitter « plus fluide » et « meilleur ». Mais en limitant ces changements aux clients qui sont prêts à débourser les 2,99 $ par mois, Twitter choisit de laisser son produit activement pire pour la plupart de ses utilisateurs dans le but d’essayer de retirer de l’argent supplémentaire du pourcentage beaucoup plus faible de clients. prêt à payer.

Twitter a effectivement passé des années à laisser stagner une grande partie de sa plate-forme, avec des changements inexplicables comme le changement du bouton J’aime en cœur, des pivots vers des « Flottes » d’Instagram et une version bêta controversée de Tweetdeck. Et maintenant que l’entreprise a des choses que les clients réclament depuis des années (même si le bouton d’annulation n’est toujours pas le bouton d’édition que tout le monde réclame), elle facture le privilège aux utilisateurs.

La correction des fils de discussion terribles à suivre de Twitter devrait être gratuite, pas 36 $ par an

En d’autres termes, la correction des fils de discussion terribles à suivre de Twitter devrait être la valeur par défaut, pas quelque chose qui nécessite de dépenser 36 $ par an.

Les fonctionnalités de style Scroll et Nuzzel (articles sans publicité et meilleurs articles) ont plus de sens pour moi. L’idée ici de subventionner et de soutenir le journalisme sans publicité avec des paiements d’abonnement est bonne, tout comme elle l’était lorsque Scroll a été lancé pour la première fois il y a quelques années.

La dépendance de Scroll à l’égard des cookies (et l’éloignement général de l’industrie technologique) signifiait qu’il était probablement inévitable qu’il ait dû tôt ou tard passer à un modèle différent. Et étant donné la prévalence de Twitter en tant que source d’informations pour des millions de personnes, ce n’est probablement pas la pire solution pour un successeur du service. Intégrer les meilleurs articles de Nuzzel sur Twitter – où beaucoup de ces conversations se produisent de toute façon – a également beaucoup de sens. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec le fait que ces services sont désormais exclusivement intégrés à l’application Twitter, mais c’est le coût de faire des affaires dans un monde d’acquisitions de services.

Mais la plupart des fonctionnalités de Twitter Blue me semblent bizarres. Regarder Twitter demander aux utilisateurs de payer pour des changements de qualité de vie supplémentaires, comme si l’entreprise ne pouvait pas prendre le temps ou les dépenses pour prendre en charge un bouton d’annulation sans les frais supplémentaires, me semble fallacieux de la même manière que Disney lancer un Patreon pour financer une émission Marvel ou Apple lancer un Kickstarter serait.

Il est encore très tôt pour Twitter Blue, donc Twitter a beaucoup de temps pour améliorer le service, déployer plus de fonctionnalités et étendre ce qui est inclus dans son abonnement. Mais pour l’instant, Twitter Blue se sent étrangement pris entre ses ambitions d’actualité et une ponction d’argent frustrante.