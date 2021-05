Twitter ne peut pas en avoir assez de ce Bidens, Carters Photo ⋆ .

Une nouvelle photo du premier couple Joe et Jill Biden avec l’ancien président Jimmy Carter et la première dame Rosalynn Carter fait le tour, et c’est drôle. La photo a été prise au domicile des Carters à Plains, en Géorgie, et grâce à la magie de la perspective forcée et d’un (peut-être) objectif grand angle, les Bidens ont l’air absolument énormes par rapport aux minuscules Carters. Il est vrai que les humains raccourcissent dans leur vieillesse, mais ce n’est que de 1 à 2 pouces de rétrécissement. Je veux dire, voici quelques hijinks de Peter Jackson, Gandalf dans le style Shire:

Nous sommes heureux de partager cette magnifique photo de la visite @POTUS et @FLOTUS pour voir les charretiers dans les plaines, en Géorgie! Merci le Président et Mme Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4 – The Carter Center (@CarterCenter) 4 mai 2021

La photo a rapidement fait le tour en ligne, et pourquoi pas? C’est exactement le genre de mème sain et agréable pour la foule avec lequel tout le monde peut adhérer, quel que soit son âge, sa croyance ou son parti politique. Sérieusement, quand les Carters sont-ils devenus les emprunteurs? Les gens n’ont pas tardé à faire des blagues sur Twitter à propos de la photo absurde, nous avons donc décidé de compiler certains de nos favoris.

Là. Je l’ai corrigé. pic.twitter.com/dmjLiX3oXk – 🌊 Deonardo La Vinci 🌊 (@DeonardoLeVinci) 4 mai 2021

J’adore cette nouvelle photo des Bidens et des Carters! pic.twitter.com/uafHmtCn8I – Will 🦥 Menaker (@willmenaker) 4 mai 2021

Tant de photos étranges des Bidens et des Carters pic.twitter.com/Snf0TyoSCc – The Daily Show (@TheDailyShow) 4 mai 2021

Chérie, j’ai rétréci les carters a l’air hilarant. pic.twitter.com/FAJe7iZs6M – Le murmure rauque (@TheRealHoarse) 4 mai 2021

Oui, les Carters sont devenus plus courts en vieillissant, mais je suis convaincu que c’est aussi un problème d’objectif. https://t.co/LiFBA4T18u – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 4 mai 2021

Ajout de l’ancien gars pour l’échelle pic.twitter.com/iH7PBIcc5O – El Elegante (@ ElElegante101) 4 mai 2021

je ne peux pas arrêter de rire des gros bidens et des baby-carters pic.twitter.com/WIJxcqThra – Vincent Martella (@ VinMan17) 4 mai 2021

Pourquoi Biden, le plus grand président, ne mange-t-il pas simplement les Carters? – Louis Peitzman (@LouisPeitzman) 4 mai 2021

C’était une photo de l’entourage de Bidens arrivant dans le quartier des Carters. pic.twitter.com/FMc6ppxdWE – mike (@ 1kingsbay) 4 mai 2021

Les Bidens visitant les Carters pic.twitter.com/BGX3ldFJU6 – M. Chau (@Srirachachau) 4 mai 2021

Si les Carters trouvent un moyen de vivre jusqu’à l’âge de 200 ans, ils auront la taille de mon pouce. https://t.co/jSNSSmcva8 – Ken Marino (@KenMarino) 4 mai 2021

Merde, le laser spatial juif a rendu le Bidens ÉNORME pic.twitter.com/w4ZPljtEdF – Employé en colère (@Angry_Staffer) 4 mai 2021

Terme surutilisé mais il s’agit en fait de Lynchian pic.twitter.com/UuFsUuSoWo – M. Chau (@Srirachachau) 4 mai 2021

Oh non, le major Biden vient de saisir Jimmy Carter et le personnel de la Maison Blanche le pourchasse actuellement et crie «laisse tomber» – Vinny Thomas ¡(@vinn_ayy) 4 mai 2021

Si la perspective forcée de cette photo n’était évidemment pas intentionnelle, elle nous rappelle les techniques compliquées de perspective forcée utilisées dans les films Le Seigneur des Anneaux. Quelle fascinante illusion d’optique à l’ancienne:

Bien sûr, les républicains sont là pour gâcher notre joie en appelant le manque de masques faciaux sur la photo comme une sorte de moment «gotcha». En fait, les personnes entièrement vaccinées peuvent se rassembler à l’intérieur selon les dernières directives des CDC. Mais je ne m’attendrais pas à ce que Donald Trump Jr. ou Lauren Boebert en soient informés, ou informés de quoi que ce soit, vraiment.

En attendant, je suis ravi de voir tous les mèmes sains sortir de cette photo. Quelle âme purifier pour la chronologie.

