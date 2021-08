Twitter nomme le crypto-développeur Jay Graber pour diriger son initiative de médias sociaux décentralisés, Bluesky

Pour Hannah Perez

L’ancien ingénieur logiciel de Zcash et Skuchain, Jay Graber, a été nommé nouveau leader de la branche décentralisée de Twitter.

Le géant des médias sociaux Twitter a annoncé lundi qu’il avait choisi le développeur d’espaces cryptographiques Jay Graber pour diriger son initiative de médias sociaux décentralisés, Bluesky.

Graber, qui a précédemment contribué au projet de pièce de confidentialité Zcash, a annoncé la nouvelle via Twitter. Le PDG de la plateforme, Jack Dorsey (PDG de Square) a également partagé dans un tweet la nouvelle du nouveau leader qui sera chargé de diriger les efforts pour créer un protocole de médias sociaux décentralisé.

Jay dirigera Bluesky ! Un pas de plus vers la décentralisation de Twitter et des réseaux sociaux. Maintenant, nous pouvons nous déplacer beaucoup plus rapidement et à travers le code.

Jay dirigera @bluesky ! Un pas de plus vers la décentralisation de Twitter et des réseaux sociaux. Maintenant, nous pouvons aller beaucoup plus vite et grâce au code. https://t.co/9RLR4Je8GE – jack⚡️ (@jack) 16 août 2021

Comment nous rapportons dans QuotidienBitcoin, Bluesky est une branche de développement décentralisée de Twitter. L’initiative était initialement annoncé par Dorsey en 2019, qui le décrivait à l’époque comme “une norme décentralisée pour les médias sociaux”. Le projet fait partie d’un plan conçu par l’entreprise pour soutenir sa vision d'”un Internet libre et ouvert” et tirera parti de la technologie blockchain pour offrir à ses utilisateurs une meilleure gestion de l’information, des processus de gouvernance et de monétisation.

Sur le site officiel de Bluesky, il est détaillé que l’objectif déclaré du projet est de « reconstruire le Web social en connectant des silos déconnectés et en redonnant le contrôle de l’expérience sociale aux utilisateurs ».

Bluesky a un administrateur et opérera indépendamment de Twitter

Fondateur de la startup d’événements sociaux Happening Inc. et ancien ingénieur de Skuchain, Graber sera le fer de lance de l’effort Twitter.

« Au cours de la dernière année, j’ai travaillé en étroite collaboration avec un groupe de penseurs et de développeurs de l’écosystème social décentralisé. Nous avons publié une revue de l’écosystème en janvier, et mon la prochaine étape sera l’embauche de l’équipe BlueskyGraber a écrit dans un tweet, ajoutant :

J’ai hâte de collaborer étroitement avec Twitter et d’autres entreprises alors que nous nous lançons dans cette aventure. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous partagerons nos progrès en cours de route.

Dans un article de janvier 2020, le développeur avait écrit sur la pertinence de la décentralisation des plateformes sociales : « Les efforts de décentralisation des réseaux sociaux espèrent modifier structurellement l’équilibre des pouvoirs en faveur des utilisateurs, en leur donnant la possibilité de changer facilement de services et de contrôler votre identité. et données”.

Le compte officiel de Bluesky avait avancé sur l’embauche du nouveau directeur au début du mois. À ce moment-là, ils ont également indiqué qu’ils précisaient les détails de la création d’une entité qui permettrait à Bluesky d’opérer indépendamment de Twitter.

Cela a été long à venir, mais nous avons enfin trouvé une piste ! Nous travaillons actuellement sur les détails pour mettre en place la nouvelle entité Bluesky qui fonctionnera indépendamment de Twitter. Nous sommes ravis de partager plus bientôt! – bluesky (@bluesky) 5 août 2021

