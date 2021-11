Twitter nomme un « comité interne de gouvernance des données » pour superviser l’utilisation des données des utilisateurs

Twitter prend des mesures pour ajouter plus de garanties dans ses processus qui utilisent les données des utilisateurs, avec la nomination d’un nouveau comité interne du gouvernement des données (DGC) qui analysera et statuera sur tous les changements systématiques liés à l’utilisation des informations et des informations des utilisateurs.

Comme expliqué par Twitter :

« [The DGC] veillera à ce que nous prenions des décisions cohérentes et équilibrées sur la façon dont nous utilisons et protégeons vos données. Le comité supervisera toutes les décisions de collecter, maintenir, utiliser, divulguer ou donner accès aux données des clients en interne. Ils examineront et approuveront également les mises à jour de notre politique de confidentialité, s’assureront que les équipes adhèrent à ces politiques et prendront les décisions sur ce qui est et n’est pas une utilisation acceptable de vos données.

L’utilisation et l’utilisation abusive des données sont devenues une préoccupation majeure ces dernières années, dans le sillage de la saga Cambridge Analytica sur Facebook. Dans ce cas, une entreprise privée a obtenu des pans d’informations personnelles des utilisateurs à partir de leurs profils Facebook et de leurs habitudes d’utilisation sur la plate-forme, initialement sous le couvert de la recherche universitaire.

En utilisant cela, l’équipe de Cambridge Analytica prétend avoir créé des personnages psychographiques complexes d’un large éventail d’utilisateurs de Facebook, qu’elle a ensuite appliqués, de diverses manières, via des publicités et des publications Facebook, afin d’influencer les résultats des élections dans le monde.

Personne ne sait avec certitude quel impact réel les programmes CA ont eu (Facebook ne dit pas grand-chose), mais le concept selon lequel vos informations personnelles, qui peuvent être très révélatrices de vos tendances et traits psychologiques, peuvent ensuite être utilisées pour vous manipuler, en affinant sur les principaux problèmes et préoccupations, souligne l’étendue de ce que le fait d’avoir autant de données personnelles en ligne peut signifier pour les campagnes politiques, ainsi que pour la publicité, le profilage de la population, etc.

TikTok a fait l’objet d’un examen minutieux à peu près au même titre, en raison de ses liens avec le gouvernement chinois, tandis que le déploiement du RGPD en Europe a également relevé la barre des attentes des fournisseurs numériques. Chacun de ces cas met en évidence les préoccupations plus larges concernant l’utilisation abusive des données, qui, à son tour, a poussé chaque plate-forme à mettre en œuvre de meilleurs systèmes pour protéger les utilisateurs contre les attaques et les abus via leurs outils.

Twitter lui-même a subi une violation majeure de la vie privée l’année dernière, lorsque plusieurs comptes Twitter de haut niveau ont été piratés et ont commencé à tweeter des messages sur les escroqueries par crypto-monnaie.

Ce n’était pas un piratage de données en tant que tel, mais c’est un autre élément de préoccupation sur ce front, avec le nouveau DGC de Twitter pour prendre des décisions sur les étapes clés liées à chacun.

À l’extérieur, l’annonce ne change évidemment pas grand-chose, mais elle devrait fournir plus d’assurance que Twitter prend des mesures supplémentaires pour améliorer ses mesures de sécurité, sur tous les fronts, et protéger les informations des utilisateurs à tous les niveaux.

Twitter cherchera bientôt à nommer les premiers membres de son comité de gouvernement des données internes.