in

Twitter a ajouté une animation “J’aime” unique pour l’événement “California streaming” d’Apple qui aura lieu plus tard mardi.

La brève animation reflète les graphismes luminescents du logo Apple utilisés pour promouvoir l’événement Apple, avant de se retourner et de se transformer en cœur d’amour typique.

L’année dernière, Apple a commencé à utiliser des animations “like” uniques sur Twitter pour promouvoir ses événements, la première occasion étant l’événement “Time Flies” de septembre 2020.

Une fois de plus, Apple a également utilisé un hashtag Twitter personnalisé avec son logo pour l’événement “California streaming”, tout comme il l’a fait pour son événement “Spring Loaded” en avril et pour la WWDC en juin.

L’événement devrait faire la une de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7 et peut-être des AirPod de troisième génération. MacRumors aura une couverture approfondie de l’événement d’Apple, y compris un blog en direct sur notre site Web et des tweets via @MacRumorsLive sur Twitter.

Meilleures histoires

Twitter obtient une animation “J’aime” unique pour l’événement Apple

Twitter a ajouté aujourd’hui une animation “j’aime” unique pour l’événement “Salut, vitesse” d’Apple qui doit avoir lieu plus tard dans la journée. La brève animation reflète les cercles concentriques utilisés sur les illustrations et les graphiques utilisés pour promouvoir l’événement Apple. Les cercles semblent également être présents sur les fonds d’écran d’images fuites de l’iPhone 12. C’est la deuxième fois qu’Apple utilise un Twitter “like” unique…

Le hashflag Twitter pour l’événement Apple du 14 septembre est mis en ligne

Un nouveau “hashflag” #AppleEvent unique a fait surface sur Twitter pour l’événement Apple entièrement numérique “California Streaming” de la semaine prochaine afin d’augmenter la visibilité et de maximiser le battage médiatique sur le réseau de médias sociaux. Le hashtag Twitter personnalisé comprend un logo Apple multicolore, et il est en direct à partir de 13h00, heure du Pacifique. Apple a utilisé les petites icônes à côté des hashtags sur Twitter pour tous ses événements précédents…

La page de l’événement d’Apple du 14 septembre présente le logo AR sur iPhone

Apple a annoncé ce matin un événement exclusivement numérique qui se tiendra le mardi 14 septembre, et si vous affichez la page Web de l’événement sur un iPhone, vous pouvez appuyer sur le logo pour ouvrir la visionneuse Safari AR d’Apple et vous verrez les trois -le logo dimensionnel se déplace en temps réel dans le monde réel. Ouvrez simplement le site de l’événement sur un iPhone‌ ou un iPad et appuyez directement sur le logo pour ouvrir la version AR. Les…

La promotion de la rentrée scolaire d’Apple pourrait faire allusion à la date de l’événement Apple d’octobre

Apple organisera demain un événement virtuel qui devrait tourner autour de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7 et des AirPod de troisième génération. Avec la rumeur selon laquelle de nouveaux modèles de Mac et d’iPad se profilent à l’horizon, Apple prévoit d’organiser au moins un événement supplémentaire avant la fin de l’année, et la promotion annuelle de la rentrée scolaire de l’entreprise pourrait donner un indice sur la date du prochain événement. ..

Voici à quoi ne pas s’attendre lors de l’événement Apple de demain

Lundi 13 septembre 2021 06h41 PDT par Sami Fathi

Comme c’est souvent le cas, le calendrier de lancement des produits d’Apple pour 2021 semble être orienté vers la fin de l’année, avec un certain nombre de nouveaux produits qui devraient encore faire leurs débuts. Alors qu’Apple prévoit d’organiser un événement cette semaine, il n’inclura pas tout ce qu’Apple devrait annoncer avant la fin de l’année. Le mardi 14 septembre, Apple organisera son événement “California streaming”,…

DigiTimes : Apple planifie plusieurs événements Apple pour septembre

Apple prévoit d’organiser plusieurs événements de produits en septembre, plutôt que sa stratégie de l’année dernière consistant à diviser ses lancements de produits d’automne en trois événements distincts répartis en septembre, octobre et novembre, selon des sources qui ont parlé à DigiTimes. Dans un nouveau rapport payant aujourd’hui, la publication indique qu’Apple “organisera une série de conférences de lancement de produits en septembre”,…

Gurman : le deuxième événement d’automne d’Apple se concentrera à la fois sur les nouveaux Mac et les nouveaux iPad

Après l’événement “California streaming” de mardi où Apple dévoilera l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3, Apple a prévu un autre événement qui se concentrera sur les nouvelles annonces Mac et iPad, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Répondant à une question sur les nouveaux Mac, Gurman a tweeté qu'”il y aurait deux événements”, et a déclaré qu’il s’attendait à ce que ce dernier présente à la fois de nouveaux…

Rumeurs d’événements Apple à l’automne 2021 : iPhones en septembre, MacBook Pros fin octobre et plus

Jeudi 12 août 2021 13:04 PDT par Sami Fathi

Cette année, Apple a déjà lancé plusieurs nouveaux produits, dont de nouveaux iPad, l’iMac 24 pouces, la nouvelle Apple TV et bien sûr les AirTags. Dans la perspective des prochaines semaines, la liste des produits Apple 2021 s’allongera encore plus alors qu’Apple se prépare à révéler les prochains iPhone, MacBook Pro, etc. Il y a eu une avalanche de rumeurs sur la saison d’automne de cette année et sur ce qu’Apple a prévu …

Apple commence à mettre en évidence les événements de l’App Store dans iOS 15

L’une des nouvelles fonctionnalités de l’App Store à venir dans iOS 15 est ce qu’on appelle les événements de l’App Store, qui permettront à Apple de mettre en évidence les événements opportuns dans les applications et les jeux. Apple expérimente maintenant les événements de l’App Store sur les appareils iOS 15, et dans la vue Aujourd’hui de l’App Store sur iPhone, les utilisateurs peuvent désormais voir un avis sur un événement TikTok Summer Camp qui doit avoir lieu aujourd’hui. L’événement est également…