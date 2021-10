Twitter ouvre des applications pour les profils professionnels, une nouvelle option pour les marques et les créateurs

Twitter passe à l’étape suivante avec ses nouveaux profils professionnels en ouvrant l’option à toutes les entreprises, avec des applications désormais ouvertes pour accéder au nouvel affichage de profil.

Comme vous pouvez le voir dans cette séquence, les entreprises et les utilisateurs professionnels (y compris les créateurs) peuvent désormais postuler via ce formulaire pour obtenir un nouveau profil professionnel sur Twitter, qui affichera ensuite les informations de leur entreprise sur leur page de profil, tout en offrant également la possibilité d’inclure un module ‘Shop’ ou ‘Newsletter’ pour ceux qui ont une newsletter Revue.

C’est un peu maladroit en ce moment, les utilisateurs professionnels ne pouvant pas modifier manuellement leurs informations « À propos » une fois qu’elles ont été soumises (vous devez soumettre à nouveau le formulaire de demande pour modifier les informations affichées). Mais encore, c’est une autre étape importante pour Twitter, qui pourrait ouvrir une gamme d’opportunités.

Comme expliqué par Twitter :

« Nous savons que les gens viennent sur Twitter pour interagir avec les marques et engager des conversations sur les produits et services. Toute cette demande nous donne confiance dans le pouvoir de combiner une conversation en temps réel avec des fonctionnalités améliorées pour les professionnels visant à mieux contrôler et améliorer leur identité sur Twitter.

Twitter teste ses profils professionnels depuis avril, avec des marques sélectionnées participant au programme bêta initial. Twitter a ensuite commencé à inviter davantage d’entreprises à s’inscrire au début du mois, et il cherche maintenant à passer à l’étape suivante, tous les professionnels et toutes les entreprises étant désormais en mesure de postuler pour les nouveaux outils d’affichage.

En plus des nouvelles options de profil, Twitter note également que les comptes professionnels sont :

“… une passerelle vers une large gamme d’outils professionnels non disponibles pour les non-professionnels, y compris nos publicités Twitter, Quick Promote, les fonctionnalités de profil avancées et nos futurs efforts en matière de shopping.”

Ce dernier élément est probablement le plus important, Twitter s’efforçant de faire évoluer ses outils de commerce électronique pour offrir davantage de moyens aux marques de vendre leurs produits en continu.

En effet, Twitter entreprend une série d’expériences d’achat, à la fois à partir de profils et de tweets individuels, et cela pourrait devenir une option de plus en plus pertinente, d’autant plus que d’autres plateformes développent leurs propres offres de commerce électronique, conduisant à des comportements d’achat plus habituels au sein des applications sociales.

Et bien qu’il n’y ait que trois modules de profil professionnel supplémentaires disponibles pour le moment, Twitter travaille sur d’autres, avec plusieurs ajouts qui pourraient offrir plus d’opportunités promotionnelles aux marques.

Les nouveaux détails pourraient également fournir plus de capacité de recherche et de découverte, la catégorie d’entreprise, l’emplacement et les heures d’ouverture fournissant tous plus d’informations pour aider Twitter à améliorer ses efforts de connexion et de facilitation.

La question est alors de savoir si Twitter va éventuellement changer son approche des profils professionnels pour limiter la portée des tweets, comme Facebook l’a fait avec ses pages professionnelles. Finalement, Facebook a réduit la portée des pages afin de s’assurer qu’il montre aux utilisateurs plus de contenu d’amis dans leurs flux, s’alignant sur la demande des utilisateurs – ce qui a également, en même temps, poussé plus d’entreprises à dépenser plus d’argent en publicités, afin de compléter leur diminution. accès à leur audience Facebook.

Twitter pourrait chercher à faire de même, avec la catégorisation séparée des professionnels et des profils réguliers facilitant toutes les nouvelles options sur ce front. Cela semble moins susceptible d’être une priorité pour Twitter, d’autant plus que les marques sont maintenant présentes sur la plateforme depuis si longtemps (ce qui réduit l’argument selon lequel elles perturbent l’engagement). Mais cela serait techniquement possible, ce qui pourrait être une autre considération dans votre approche de demande de mise à jour.

Là encore, Twitter pourrait également, à terme, obliger les marques à effectuer le changement, et avec l’accès simplifié aux divers outils d’analyse commerciale et de promotion de la plate-forme, il existe des moyens pour Twitter d’inciter davantage les marques à se mettre à jour, et cela pourrait bien être précieux à cet égard.

C’est difficile à dire pour le moment, mais pour ceux qui veulent changer, vous pouvez désormais demander un profil professionnel Twitter via ce formulaire. Twitter dit qu’il étendra l’accès à l’option au cours du mois prochain.