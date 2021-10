Twitter ouvre des espaces d’hébergement à tous les utilisateurs sur iOS et Android

Twitter cherche à franchir les prochaines étapes avec sa poussée sociale audio en étendant l’hébergement Spaces à tous les utilisateurs de l’application.

le moment est venu : nous déployons maintenant la possibilité pour tout le monde sur iOS et Android d’héberger un espace si c’est votre premier hébergement, bienvenue ! voici un rappel sur la façon dont pic.twitter.com/cLH8z0bocy – Espaces (@TwitterSpaces) 21 octobre 2021

Jusqu’à présent, la possibilité d’héberger un espace était limitée à ceux qui comptaient au moins 600 abonnés. Tous les utilisateurs de Twitter ont pu se connecter aux chats Spaces, mais seuls ceux qui dépassent ce seuil de 600 abonnés ont pu démarrer leurs propres diffusions audio,

Maintenant, ce sera un all-in – ce qui est bon dans un sens, en ce sens qu’il offrira une capacité accrue aux gens à communiquer dans plus de formats sur la plate-forme. Mais cela ajoute plus de défi dans un autre, car tout en donnant à chacun accès à de telles options semble bien, le processus logistique et technique réel pour guider ensuite un public vers les discussions les plus pertinentes, en temps réel, devient beaucoup plus difficile lorsque beaucoup plus de conversations sont événement.

Twitter travaille toujours là-dessus – il a ajouté des sujets pour les espaces le mois dernier pour aider à maximiser la correspondance des espaces avec les utilisateurs intéressés, qu’il a encore modifié cette semaine avec la possibilité supplémentaire de modifier les sujets marqués dans les espaces programmés.

Il continue également de déployer son onglet Espaces auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, ce qui mettra mieux en évidence les discussions en cours, à tout moment de la journée, alignées sur vos intérêts enregistrés (qui vous suivez, sujets, etc.).

Cela, idéalement, aidera Twitter à tirer le meilleur parti de l’option, en présentant les discussions les meilleures et les plus pertinentes à chaque utilisateur. Mais encore une fois, à mesure que de plus en plus de diffuseurs se mettent en ligne, ce qui signifie inévitablement aussi plus de mauvais diffuseurs, et bien plus de spammeurs, il faudra faire des efforts pour affiner ses filtres système et s’assurer qu’il peut mettre les meilleurs espaces pour vous dans votre flux.

C’est là que Facebook adopte probablement une meilleure approche, en ne déployant ses salles audio qu’aux célébrités et aux influenceurs, et au sein des groupes (et aussi désormais des pages SMB sélectionnées), ce qui lui permettra de mieux s’assurer que les utilisateurs ne voient que les salles audio qui sont pertinents pour eux. Reddit a également emprunté un chemin similaire avec son option sociale audio – alors que Twitter et Clubhouse sont, apparemment, les leaders de l’espace social audio en ce moment, il reste à voir si les gens resteront intéressés par l’option si les deux applications ne le sont pas. t capable de continuer à fournir un lien vers le contenu le plus pertinent.

Si les gens se dirigent vers l’onglet Espaces et trouvent des déchets, il ne leur faudra pas longtemps pour arrêter d’essayer. Il en va de même pour le Clubhouse. Faciliter une connexion plus large est une chose, mais trier le bon grain de l’ivraie est un autre élément clé, et nous avons déjà vu avec l’augmentation, puis le déclin de la diffusion vidéo en direct, que cela se produira, les gens cesseront de prêter attention et de se connecter dans ces applications et plates-formes s’ils ne cessent de voir les mêmes déchets encore et encore.

Ce qui est parfaitement logique, et Twitter est encore loin de rectifier cet élément.

Ainsi, même s’il est bon de voir Spaces étendu à plus de personnes, cela ajoute également aux défis de Twitter dans le tri du contenu audio pour maximiser la consommation.