Twitter ouvre des espaces payants à des utilisateurs sélectionnés, une autre étape dans sa poussée de monétisation des créateurs

Après avoir testé l’option avec des utilisateurs sélectionnés au cours des deux derniers mois, Twitter a annoncé aujourd’hui qu’il ouvrait les espaces payants à davantage d’utilisateurs, offrant ainsi aux créateurs un autre moyen de gagner de l’argent grâce à leurs efforts sur la plate-forme.

Comme expliqué par Twitter :

« Nous voulons aider les gens qui créent des espaces sympas à gagner $$$. Aujourd’hui, certains Hôtes pourront créer des Espaces Ticketés ! Nous expérimentons sur iOS uniquement pour l’instant, mais nous espérons le proposer à tout le monde bientôt. Sachez que cela nous prend un peu de temps, mais nous voulons que ce soit le cas pour vous ! »

D’accord, cela a probablement plus de sens contextuel en tant que tweet, où la grammaire étrange ne semble pas aussi déplacée.

Eh bien, cela fait encore un peu – mais le fait est que certains utilisateurs pourront désormais créer des espaces payants, ce qui est une autre considération que les diffuseurs audio doivent prendre en compte dans leurs calculs stratégiques.

Ticketed Spaces offre une possibilité supplémentaire de monétisation des créateurs sur la plate-forme, qui est un élément clé de la stratégie plus large de Twitter pour stimuler l’utilisation et attirer plus d’utilisateurs.

En février, lors de sa session de présentation de la Journée des analystes, les dirigeants de Twitter ont présenté leur plan pour atteindre 315 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables sur la plate-forme au cours des trois prochaines années, ce qui représente 109 millions d’actifs supplémentaires en plus de ce qu’il voit actuellement.

C’est particulièrement ambitieux si l’on considère qu’au cours des trois dernières années, Twitter n’a ajouté que 83 millions de mDAU, et cela couvre la période au cours de laquelle l’ancien président américain Donald Trump a utilisé Twitter comme son principal moyen de communication de choix, mettant souvent à jour les positions politiques américaines en public. par tweet.

Si Twitter n’a pas pu maximiser son utilisation pendant la présidence Trump, quelle chance a-t-il maintenant, et quelle impulsion les gens auront-ils pour télécharger l’application à un rythme suffisamment élevé pour augmenter considérablement son nombre d’utilisation ?

Idéalement, ses fonctionnalités de monétisation des créateurs joueront un rôle clé à cet égard, en fournissant une nouvelle incitation aux créateurs populaires à publier plus de contenu sur Twitter et à interagir plus souvent avec leur large public dans l’application. Si Twitter peut obtenir plus de mises à jour exclusives, cela incitera les gens à revenir – mais ces éléments attireront-ils vraiment de nouveaux publics, et les utilisateurs de Twitter paieront-ils réellement pour des éléments complémentaires comme celui-ci ?

Vous pouvez voir, par exemple, des espaces payants fonctionner s’il s’agissait d’une session d’entretien avec une grande star ou une identité industrielle, mais jusqu’où cela va-t-il ? Payeriez-vous pour entendre un « influenceur » de Twitter parler dans un espace ?

Probablement pas, non ? Il y a donc des limites à son efficacité à cet égard, et bien que de nombreuses personnes qui ont construit un compte Twitter soient enthousiastes à l’idée de gagner de l’argent avec ce public, la vérité est que les gens ne paieront que s’il y a un raison suffisante pour qu’ils le fassent.

C’est le défi de toutes les nouvelles offres de monétisation de Twitter, des Newsletters aux Super Follows et à son propre programme complémentaire Twitter Blue. La plupart des utilisateurs ne tireront pas grand profit de ces outils supplémentaires et ne finiront pas par tweeter ou revenir plus souvent sur l’application.

Peut-être que cela n’a pas d’importance. Peut-être que même si la majorité des gens ne peuvent pas monétiser leurs affaires, ceux qui le peuvent seront toujours suffisants pour augmenter l’utilisation de la plate-forme, ce qui contribuera à faire progresser le nombre d’utilisateurs de Twitter.

Le nombre d’utilisateurs de Twitter a augmenté de 7 millions entre le premier et le deuxième trimestre de cette année, donc c’est sur la bonne trajectoire – mais là encore, l’audience américaine de Twitter a en fait diminué au cours de la période (-1m), c’est là que, vous supposeriez, la plupart des ces modules complémentaires seraient susceptibles de connaître le plus de succès (sur la base des statistiques de revenu moyen par utilisateur).

Twitter devra espérer qu’ils le comprennent, car le PDG Jack Dorsey subit une pression importante pour améliorer les résultats de l’entreprise, et s’il ne peut pas conduire la plate-forme vers ce nombre magique de 315 mDAU, ou ses objectifs de revenus ultérieurs, ce sera probablement son dernier hourra, et il ne restera plus le PDG de Square et de Twitter en même temps.

Ce qui pourrait conduire à encore plus de changements dans l’application et à une toute nouvelle approche de la plate-forme. Il est encore tôt et, comme indiqué, Twitter est sur la bonne voie sur la base des chiffres actuels. Mais il sera intéressant de voir si ses options de monétisation tiennent, et qui finissent par devenir des éléments plus importants sur la plate-forme.