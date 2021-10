Twitter ouvre des super suivis à tous les utilisateurs sur iOS

Twitter a ouvert sa nouvelle option « Super Suivi » à tous les utilisateurs sur iOS, ce qui offrira plus de potentiel de monétisation aux créateurs, leur permettant ainsi de tirer des revenus directs de leurs plus grands fans.

Initialement ouvert aux applications publiques en juin, puis lancé en version bêta limitée en septembre, Super Follows permet aux utilisateurs de Twitter avec plus de 10 000 abonnés de définir un abonnement mensuel (jusqu’à 9,99 $) pour monétiser du contenu exclusif supplémentaire pour leurs abonnés les plus engagés dans l’application.

Une fois activés, les créateurs disposent d’une nouvelle option de sélection d’audience « Super Abonnés » pour leurs tweets, ce qui limite la portée de leur contenu à leurs abonnés payants uniquement.

Cela fournit un autre moyen de créer une audience payante via le contenu de votre tweet, qui fait partie de la poussée plus large de Twitter pour inciter davantage les créateurs à continuer à tweeter plus souvent, augmentant ainsi l’engagement et l’interaction dans l’application.

Super Follows est l’un des nombreux nouveaux projets de monétisation des créateurs en cours, Twitter étant également en cours de test :

Sur les pourboires de profil – Désormais disponible pour tous les utilisateurs de plus de 18 ans (sur iOS uniquement) Espaces payants – Désormais disponible pour les utilisateurs basés aux États-Unis avec plus de 1 000 abonnés qui ont hébergé au moins 3 espaces au cours des 30 derniers jours Financement des espaces – Twitter a présenté la semaine dernière son initiative de financement Spark Spaces, qui fournira aux participants choisis 2500 $ par mois pour les aider à développer leur contenu social audio. -offres basées directement sur leur profil et dans les tweets

Les initiatives font partie du plan plus large de Twitter pour augmenter son utilisation et ses revenus, la société cherchant à doubler les deux d’ici 2023, en réponse à une pression accrue sur l’équipe de direction de Twitter pour maximiser les performances de cette application.

En mars de l’année dernière, la société de gestion d’investissements Elliott Management Corp. a acheté une participation importante dans Twitter, en vue de faire pression pour le remplacement du PDG de Twitter, Jack Dorsey, qu’ils considèrent comme n’ayant pas capitalisé sur le potentiel de l’application, avec son l’attention s’est trop dispersée sur Twitter et Square, où il est également PDG.

Dorsey et son équipe ont réussi à négocier un sursis d’exécution, sur la base du fait qu’ils fixaient ces objectifs de croissance ambitieux, c’est pourquoi la dynamique de développement de Twitter s’est tellement modifiée depuis, et nous voyons de nombreux nouveaux produits et projets déployés dans le application.

Bien que, jusqu’à présent, ils ne décollent pas. L’un des premiers efforts de Twitter, Fleets, a été annulé après moins d’un an, tandis que les données ont montré que ses options de monétisation, qui incluent également sa propre offre d’abonnement interne Twitter Blue, ne connaissent pas encore de succès significatif parmi les utilisateurs.

Le mois dernier, le fournisseur d’analyse d’applications Sensor Tower a rapporté que l’option Super Follow de Twitter n’avait généré qu’environ 6 000 $ aux États-Unis et environ 600 $ au Canada, après ses deux premières semaines de disponibilité. Au prix minimum pour Super Follows (2,99 $), cela suggérerait que seulement 2 000 utilisateurs – ou 0,005% de la base d’utilisateurs américains de Twitter – se sont abonnés à quelqu’un dans l’application. Et c’est à l’estimation la plus généreuse.

Et bien que deux semaines ne suffisent pas pour continuer et que Twitter cherche toujours à mettre en œuvre le programme de manière efficace, les premiers chiffres ne sont pas trop inspirants, tandis que les espaces billets et les pourboires ont également reçu une réponse relativement mineure dans leurs premières phases respectives. .

Encore une fois, Twitter continue de développer ses stratégies sur chaque élément. Cette semaine encore, Twitter a annoncé qu’il mettrait désormais en évidence les espaces tendance dans l’onglet Explorer, ce qui augmentera considérablement l’exposition, et pourrait par la suite voir davantage de diffuseurs prêter plus d’attention à l’option. Cela pourrait faire des Ticketed Spaces une chose beaucoup plus importante, tandis qu’un accès plus large aux Super Follows ne peut qu’aider Twitter à optimiser son approche et à augmenter son adoption.

Il est difficile de dire si l’un de ces éléments deviendra une chose – mais une chose qui va probablement contre eux est le comportement habituel, en demandant aux utilisateurs de Twitter de payer pour des choses auxquelles ils ont traditionnellement pu accéder gratuitement.

Y a-t-il quelqu’un que vous paieriez pour lire leurs tweets exclusifs ? En dehors des célébrités, il n’y a probablement pas beaucoup d’utilisateurs de Twitter qui pourraient exiger des frais pour leurs pensées exclusives, alors qu’ils limiteraient également essentiellement leur propre potentiel d’exposition en partageant avec des groupes plus petits, par opposition à la diffusion à tout le monde dans l’application.

Dans un sens plus large, Twitter doit encore traduire ce changement pour les utilisateurs et les habituer à dépenser, ce que sa poussée dans le commerce électronique aidera probablement, qui en est également à ses débuts.

Mais pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Peut-être que si Twitter peut encourager un contenu plus exclusif et un renforcement de la communauté, et changer la façon dont le public y répond, ces nouveaux paris fonctionneront et deviendront un élément plus lucratif pour les créateurs et Twitter lui-même. Mais cela semble encore loin.

Et 2023 pourrait arriver trop rapidement pour que tous les avantages soient pleinement réalisés.