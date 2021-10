in

Avez-vous mené de bonnes campagnes sur Twitter en 2021 ?

Si c’est le cas, vous pourriez être en lice pour un prix, Twitter organisant à nouveau son concours « Meilleur des tweets » pour couronner les meilleurs tweets de marque de l’année.

Comme expliqué par Twitter :

« Twitter’s Best Of Tweets est notre panthéon, notre GOAT, notre couronnement pour les marques qui ont utilisé Twitter de manière créative cette année pour lancer quelque chose de nouveau ou pour se connecter à ce qui se passe comme personne d’autre ne le pourrait. Et nous voulons vous entendre, votre marque mérite-t-elle d’être couronnée gagnante ? »

Les prix chercheront à célébrer les meilleures campagnes de tweets dans une gamme de catégories, l’événement de l’année dernière reconnaissant les campagnes de Gatorade, Uber, Ben & Jerry’s et plus encore.

Il n’y a pas de récompense physique ou de prix en tant que tel, mais vous obtenez une reconnaissance et une promotion supplémentaires dans le cadre de l’événement.

Pour être éligible à la nomination, vous devrez résumer votre campagne en quelques phrases, puis expliquer pourquoi elle devrait être couronnée comme l’une des meilleures. Ce qui peut être plus difficile qu’il n’y paraît, mais en regardant les récompenses de l’année dernière, vous pouvez probablement avoir une idée de ce que recherchent les juges des récompenses de Twitter, en termes d’impact, de portée, etc.

Twitter organise ses récompenses de campagne annuelles depuis 2016, lorsqu’il a en fait séparé chaque élément dans sa propre catégorie spécifique.

Cela pourrait vous donner une idée plus précise des types de campagnes que Twitter cherche à mettre en évidence, bien que la perturbation de 2020 ait forcé un changement d’approche, et il n’est pas clair à 100% comment Twitter jugera les gagnants cette fois-ci.

Néanmoins, si vous avez une campagne qui correspond à ces éléments, cela pourrait valoir la peine d’être nommé, ne serait-ce que pour ajouter une annotation « Gagnant – Meilleures campagnes Twitter 2020 » à votre site Web.

Les marques peuvent proposer leurs campagnes ici, les nominations se clôturant le 12 octobre (il est donc préférable de bouger).