Twitter paiera jusqu’à 3 lakh aux pirates qui trouvent un biais dans son algorithme de recadrage d’images

Twitter a décidé d’introduire un changement radical dans son programme de primes aux bogues en annonçant le tout premier concours de l’industrie technologique pour déterminer les biais dans son algorithme d’intelligence artificielle. L’événement fera partie de la convention des hackers DEF CON AI Village cette année.

Dans un article de blog, le géant des médias sociaux a déclaré qu’il était difficile de trouver des biais dans les modèles d’apprentissage automatique et qu’il est courant que les entreprises découvrent des dommages éthiques, bien que involontaires, seulement après avoir atteint le public.

En mai, Twitter avait annoncé son approche pour identifier les biais dans l’algorithme de saillance de l’entreprise – l’algorithme de recadrage d’image – et rendu le code public. “Nous voulons aller plus loin dans ce travail en invitant et en incitant la communauté à aider à identifier les dommages potentiels de cet algorithme au-delà de ce que nous avons identifié nous-mêmes”, a déclaré Twitter.

La société a ajouté dans le blog que la manière dont les communautés de pirates informatiques et de recherche avaient aidé à établir les meilleures pratiques pour identifier et supprimer les vulnérabilités afin de protéger le public était une source d’inspiration. Il a ajouté que la société souhaitait cultiver une communauté similaire axée sur l’éthique de l’apprentissage automatique et aider à identifier les problèmes à une échelle bien plus large que ce qu’elle serait capable de faire seule. “Avec ce défi, nous visons à créer un précédent sur Twitter, et dans l’industrie, pour l’identification proactive et collective des dommages algorithmiques.”

La société basée à San Francisco a également annoncé des prix en espèces de 3 500 $ (environ 2 60 242 Rs), 1 000 $ (environ 74 369 Rs) et 500 $ (environ 37 184 Rs) pour les première, deuxième et troisième places, respectivement. Il a également annoncé des prix en espèces de 1 000 $ chacun pour les solutions les plus innovantes et les plus généralisables. Les gagnants du concours seront annoncés lors d’un atelier organisé par Twitter au DEF CON AI Village le 8 août. Le concours est ouvert aux inscriptions jusqu’au 6 août 2021 (23h59 PT ou 12h29 le 7 août en Inde).

