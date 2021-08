Twitter partage de nouvelles informations sur la discussion croissante sur les jeux sur la plate-forme [Infographic]

in

Au milieu des blocages mondiaux au cours de la dernière année et demie, les jeux, sans surprise, ont vu leur popularité augmenter considérablement, offrant des formes alternatives de divertissement à domicile et de connexion sociale à distance.

Mais même avant 2020, le jeu était déjà devenu un élément clé de la culture en ligne. En effet, la majorité des chaînes les plus populaires de YouTube ont au moins un lien avec la culture du jeu, et avec un public plus jeune qui a maintenant grandi dans le jeu en tant qu’exutoire social, cette influence ne fait qu’augmenter avec le temps.

C’est pourquoi tous les spécialistes du marketing doivent être conscients des tendances et des changements clés dans le monde du jeu.

La même chose est également vraie sur Twitter, qui a connu une augmentation constante des tweets liés aux jeux. En 2020, il y a eu plus de 2 milliards de tweets sur les jeux, ce qui souligne encore une fois la popularité du genre – et cela présente également des opportunités pour les liens de marque, la sensibilisation des influenceurs et d’autres connexions promotionnelles potentielles liées à ce secteur.

Offrant plus d’informations, cette semaine, Twitter a partagé de nouvelles données sur l’évolution des discussions sur les jeux sur la plate-forme, y compris les éléments clés de la croissance et les intérêts connexes des joueurs.

À noter dans votre planification – nous avons intégré les nouvelles découvertes de Twitter dans l’infographie ci-dessous.