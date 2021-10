Twitter partage de nouvelles informations sur les tendances des tweets de vacances et les principaux points de planification [Infographic]

Noël n’est plus qu’à 68 jours, ce qui signifie que si vous n’avez pas verrouillé vos plans marketing pour les fêtes, vous êtes probablement déjà en retard, ce qui pourrait vous faire rater des opportunités clés.

Cela est souligné dans ces nouvelles données de Twitter, qui mettent en évidence les moments clés de diverses tendances liées aux vacances, pour aider les spécialistes du marketing à maximiser leur portée en fonction des pics d’activité des utilisateurs. Le rapport examine également le comportement des tweets autour de chacune des principales vacances et met en évidence l’augmentation significative de l’activité de tweets associée au cours de l’année écoulée.

La période de Noël 2021 s’annonce comme une grande période, avec un retour aux rassemblements en personne dans de nombreuses régions, après plusieurs mois d’intervalle. Il y aura toujours des impacts COVID, mais avec des gens plus désireux que jamais de célébrer, il vaut la peine de prendre note de ces tendances et de les prendre en compte dans votre planification dans la mesure du possible.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet de Twitter (avec des graphiques plus grands) sur son centre de vacances 2021 ici.