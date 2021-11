Twitter partage de nouvelles informations sur les tendances du magasinage des Fêtes [Infographic]

Twitter a partagé de nouvelles informations sur les tendances d’achat à la hausse pour la saison des vacances, ce qui pourrait aider à éclairer votre stratégie de tweet pendant que vous faites votre poussée de fin d’année.

En partenariat avec AdAge Studio 30, Twitter a examiné de plus près certains changements clés concernant les habitudes d’achat, les produits, les mentions de marque et plus encore. La recherche montre que les gens planifient plus tôt, tandis que les catégories liées à la mode sont une priorité pour beaucoup.

Ce qui est logique – alors que les villes rouvrent à la suite de la pandémie, beaucoup d’entre nous devront retirer leurs pantalons de survêtement toute la journée et revenir à une tenue professionnelle, tandis que Twitter note également que des mentions de marque spécifiques via tweet ont été sur le augmenter au cours des deux dernières années.

Il y a de bonnes idées ici – vous pouvez consulter le rapport complet de Twitter ici, ou jeter un œil à l’infographie ci-dessous.