Twitter partage de nouvelles informations sur l’évolution de la conversation sur les jeux via Tweet, qui a atteint des records en 2021

Le jeu est un pilier clé de la culture en ligne et est sans doute encore plus influent que jamais, après deux ans de blocages qui ont forcé les jeunes à trouver d’autres moyens de connexion sociale, principalement via les plateformes de jeux.

En effet, les enfants passent désormais plus de temps que jamais sur Fortnite, Roblox et d’autres réseaux de jeux collaboratifs, ce qui leur permet à la fois de rester en contact avec leurs amis, tout en les divertissant. De telles plates-formes présentent les fondements de ce que beaucoup considèrent maintenant comme des mondes numériques interconnectés et métavers où les gens peuvent socialiser et collaborer, de diverses manières, facilitant des possibilités infinies.

En effet, il est probable que ce soit cette prochaine génération qui intégrera véritablement le changement métavers, et en tant que tel, il est intéressant de voir comment la culture du jeu évolue et quelles tendances conduisent la prochaine vague de consommateurs dans ce domaine.

C’est là qu’interviennent les dernières données de jeu de Twitter.

Comme expliqué par Twitter :

« 2021 a été une autre année record pour les discussions sur les jeux sur Twitter, car Twitter a continué de servir de lieu de prédilection pour les éditeurs de jeux, les médias de jeux, les streamers et les artistes populaires, les ligues d’esports, les équipes, les joueurs et les commentateurs. En 2021, il y a eu plus de 2,4 MILLIARDS de Tweets sur les jeux, en hausse de 14 % d’une année sur l’autre et une augmentation de plus de 10 fois par rapport à 2017. Et, le quatrième trimestre 2021 a été le trimestre le plus important pour les conversations sur les jeux sur Twitter.

Encore une fois, si vous voulez voir l’avenir de la connexion en ligne et ce que sera le métaverse, je me tournerais vers le jeu, par opposition aux NFT, à la cryptographie et à d’autres éléments tangentiels.

En regardant la conversation sur les jeux sur Twitter, les meilleurs jeux reflètent certains des environnements d’espace ouvert susmentionnés, ainsi que d’autres franchises de jeux bien connues.

Je suis en fait surpris que Roblox ne soit pas là, étant donné qu’il voit maintenant plus de 43 millions d’utilisateurs actifs par jour, mais Minecraft, Fortnite et Animal Crossing sont tous des mondes similaires, socialement intégrés et collaboratifs, s’alignant sur le changement métavers.

Les utilisateurs japonais de Twitter ont été les plus actifs dans la conversation sur les jeux, suivis de ceux des États-Unis et de la Corée du Sud.

La culture du jeu est énorme en Asie, où des jeux comme Genshin Impact et Apex Legends sont particulièrement populaires, tandis que le Japon abrite désormais également la deuxième plus grande base d’utilisateurs régionaux de Twitter, derrière les États-Unis.

Il est intéressant de considérer également la popularité des créateurs de jeux, les meilleurs joueurs étant désormais tout aussi populaires que les meilleures stars du sport à bien des égards.

Cela peut sembler exagéré, en assimilant les joueurs de jeux vidéo à l’influence des stars du sport, mais le fait est que de nombreux jeunes passent désormais plus de temps à jouer qu’à faire autre chose. Et tandis que les générations précédentes s’imaginaient frapper le but gagnant, la prochaine génération est tout aussi susceptible de rêver d’obtenir l’élimination gagnante dans son FPS préféré.

Qu’on le veuille ou non, c’est la nouvelle réalité, et avec les joueurs qui gagnent désormais également des millions pour leurs compétences de jeu, il est parfaitement logique que de nombreux enfants voient maintenant cela comme une voie viable pour leur avenir.

Twitter fournit également des statistiques sur les meilleurs créateurs de jeux et ceux qui renforcent leur présence dans l’espace.

Encore une fois, le jeu est désormais un élément essentiel de la culture et des tendances Web plus larges, et si vous n’êtes pas au courant des tendances et des comportements du jeu, vous manquez probablement de contexte critique dans de nombreux changements actuels.

Ce qui, encore une fois, ne deviendra que plus important à mesure que nous nous tournons vers le prochain grand changement et l’intégration de plus d’activités dans les environnements en ligne. Les enfants le font déjà, ils trouvent déjà de toutes nouvelles façons de communiquer, de collaborer et de s’engager dans ces mondes de jeu, ce qui finira par ouvrir la voie à une utilisation plus large du métaverse, quelle qu’elle soit.

C’est là que le métavers prend véritablement racine et se développe à partir de jeunes qui développent des comportements sociaux habituels au sein de ces environnements.

Comprendre cela deviendra de plus en plus important au fil du temps, tandis que rester conscient des changements de jeu en ce moment peut vous aider à formuler des approches plus pertinentes et plus pertinentes dans votre marketing.

Vous pouvez lire l’aperçu complet des jeux de Twitter pour 2021 ici.