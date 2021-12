Twitter partage de nouvelles informations sur l’évolution de la conversation sur les rencontres via des tweets [Infographic]

Twitter a publié un nouvel aperçu de l’augmentation des discussions liées aux rencontres via tweet, avec des conversations sur les rencontres en hausse de 65% par rapport à 2019, avant la pandémie.

Selon Twitter :

« Après plus d’un an à rester à la maison, les gens se dévouent sur Twitter, et le message est clair : ils ont soif de connexions IRL pour la nouvelle année. »

Cela pourrait présenter une gamme d’opportunités, dans une gamme de niches – des restaurants aux divertissements en passant par les services de conduite, etc. Il y a beaucoup d’éléments connectés à la scène des rencontres.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet de Twitter ici, ou jeter un œil aux notes clés dans le résumé infographique ci-dessous.