Twitter partage de nouvelles informations sur l’utilisation et l’engagement de la génération Z

Twitter a fourni de nouvelles informations sur la façon dont les jeunes publics s’engagent via tweet et sur ce qu’ils recherchent des marques, en particulier sur la plate-forme.

Et comme vous pouvez vous y attendre, les jeunes utilisateurs conduisent la discussion sur la plate-forme – même si vous n’auriez probablement pas deviné qu’ils étaient aussi influents.

Comme le note Twitter, près de la moitié de tous les Tweets envoyés entre mai 2020 et mai 2021 provenaient d’utilisateurs âgés de 16 à 24 ans.

Cela va quelque peu à l’encontre de la perception selon laquelle Twitter est de plus en plus utilisé par des groupes à motivation politique pour diffuser leurs messages – mais encore une fois, Twitter est également connu pour ses mouvements et son orientation plus à gauche, qui s’aligneraient sur des points de vue plus jeunes et plus progressistes. sur de nombreuses questions clés.

Mais à certains égards, cela peut également diminuer la valeur que certains accordent aux tendances de Twitter, car il s’agit principalement de jeunes utilisateurs, et pas nécessairement représentatifs de la majorité. Ces données montrent que ce sont de plus en plus de très jeunes groupes démographiques qui interagissent avec les tweets, ce qui indique des tendances à la hausse, mais peut également, encore une fois, ne pas être représentatif d’une opinion plus large.

Cependant, dans un contexte marketing, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les tendances qui nous intéressent le plus, et Twitter indique qu’environ 70 % des utilisateurs de la génération Z consultent l’application pour en savoir plus sur les nouveaux produits, tout en partageant activement leurs opinions sur le même.

« Tout aussi important, Twitter est l’endroit où la génération Z vient évaluer si les marques suivent les conversations culturelles et sociétales qui se déroulent autour de nous, beaucoup disent qu’elles utilisent la plate-forme pour commenter la façon dont les marques se connectent aux problèmes sociaux qui les intéressent. »

Ce qui est une considération clé pour atteindre le jeune public, avec diverses recherches indiquant que les jeunes consommateurs veulent de plus en plus voir les marques prendre position sur les problèmes sociaux et exprimer leur soutien aux mouvements clés.

Twitter note également que les jeunes utilisateurs cherchent à interagir avec des campagnes publicitaires, en particulier celles qui invitent à participer.

«Ils étaient particulièrement engagés lorsqu’il y avait un élément de la campagne sur lequel ils pouvaient riffer – quelque chose digne d’un mème. Dans une campagne en particulier, la génération Z a dominé l’engagement, envoyant la moitié de tous les Tweets liés à la campagne.

Ce qui est également un élément important de l’attrait de TikTok, offrant aux utilisateurs un moyen d’interagir avec le message de la marque et de fournir leur propre point de vue, ce qui les connecte ensuite à une conversation plus large et peut faciliter une plus grande exposition et une plus grande communauté.

Sur la base de ces résultats, Twitter conseille aux marques d’adopter une approche participative pour la création de leur campagne, tout en s’assurant également de tenir leurs propos et de mener une action continue par le biais de promesses de plaidoyer.

« Maintenez la conversation et connectez-vous avec eux chaque fois que l’occasion l’exige. »

Cette approche interactive et communautaire s’aligne sur les comportements habituels de la génération Z, qui, encore une fois, s’attend de plus en plus à pouvoir participer et créer son propre contenu en fonction des campagnes et des tendances.

Les médias sociaux ont donné à chacun une plate-forme pour partager sa voix et son expérience, et ne pas l’utiliser, c’est rater une opportunité majeure du format. Et maintenant, les jeunes utilisateurs qui ont grandi avec les plateformes sociales cherchent à s’engager activement, dans tout.

Les données ici montrent qu’il s’agit d’une opportunité clé, qui mérite d’être prise en compte dans votre approche.

Vous pouvez consulter la recherche complète de Twitter sur la génération Z ici.