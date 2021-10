Twitter partage des astuces de création de vidéos et d’inspiration [Infographic]

En quête d’inspiration pour votre approche de contenu vidéo ?

Twitter a publié un nouvel aperçu simple de conseils vidéo clés et de notes d’inspiration pour vous faire réfléchir, ce qui pourrait vous aider à booster votre stratégie vidéo Twitter.

La liste ci-dessous comprend des notes de composition, basées sur les tendances d’engagement vidéo dans l’application, ainsi qu’une sélection d’idées pour votre prochain téléchargement de vidéo. Et étant donné que les Tweets avec vidéo attirent 10 fois plus d’engagements que les Tweets sans, et que les publicités vidéo sur la plate-forme permettent d’économiser plus de 50 % sur le coût par engagement, cela vaut vraiment la peine d’envisager la vidéo dans votre stratégie de tweet.

C’est une liste simple, mais elle pourrait certainement être utile. Consultez les notes d’inspiration vidéo complètes de Twitter ci-dessous.