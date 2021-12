Twitter partage des exemples des meilleures campagnes publicitaires lancées par des agences à partir de 2021

En quête d’inspiration pour votre approche tweet marketing en 2022 ?

Aujourd’hui, Twitter a partagé des exemples de certaines des campagnes de tweets les plus réussies de l’année, qui pourraient susciter des considérations plus créatives dans votre planification.

Et bien que toutes les marques ne puissent pas organiser une promotion Trend Takeover ou un cadeau à grande échelle, vous pouvez toujours vous inspirer de ces idées – voici un aperçu de certaines des campagnes à l’honneur.

Tout d’abord, Twitter met en évidence le lait Got? Campagne pour la Journée nationale du lait, créée avec l’agence de publicité GALLEGOS United.

Comme expliqué par Twitter :

« Avoir du lait? voulait se connecter et s’approprier la conversation autour de #NationalMilkDay (1/11/21). La marque visait à promouvoir des messages de positivité et à générer un sentiment positif à propos de la marque et du lait sur Twitter. »

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, la marque a lancé un service de livraison « Milk Grams », qui lui a permis de partager des messages de tweet personnalisés avec ceux qui ont laissé un commentaire sur le tweet initial. Cela a suscité plus de 130 réponses, permettant à Got Milk de publier une gamme de messages positifs avec différentes poignées et de consolider la position de la marque sur le marché.

Ce n’est pas un exemple viral – il n’est pas devenu massif, en tant que tel, et n’a pas suscité d’énormes réactions. Mais cela a aidé Got milk à réaffirmer l’objectif de sa marque, tout en élargissant son message à travers diverses réponses et réponses.

Bien que j’ai également trouvé cette note finale intéressante :

« GALLEGOS et Got Milk se sont également associés au groupe pop coréen populaire BTS, ce qui a donné lieu à des tweets viraux. »

Oui, un partenariat avec le groupe le plus populaire de la plate-forme le fera. Tant mieux pour ceux qui en sont capables.

Twitter met également en lumière cette campagne des chaussures HOKA, qui visait à la fois à promouvoir la marque et à célébrer le travail des infirmières pendant la pandémie.

Les chaussures HOKA sont conçues avec un coussin maximal – il n’est pas étonnant qu’elles soient de plus en plus populaires auprès des professionnels qui passent de longues journées debout. En savoir plus et magasiner ci-dessous. Il est temps de voler™. – HOKA (@hoka) 23 août 2020

« HOKA cible généralement les athlètes (en particulier les coureurs). Mais pendant la pandémie de COVID-19, les infirmières et les travailleurs de la santé, et non les athlètes, étaient les exemples d’endurance les plus visibles et les plus inspirants. HOKA voulait se connecter avec ce public et s’est joint à la conversation en cours sur le soutien autour des infirmières. »

À l’aide d’annonces ciblées, HOKA a pu maximiser son image de marque tout en mettant également en évidence le travail des infirmières et en s’associant à la discussion sur les tendances. La campagne souligne l’importance d’utiliser les tendances pertinentes pour votre marque pour vous assurer de rester dans la discussion.

De nombreux exemples fournis par Twitter utilisent des outils publicitaires Twitter spécifiques, tels que le remarketing, les prises de contrôle tendance, les publicités vidéo, etc. Ainsi, à certains égards, Twitter essaie vraiment de présenter ses divers outils et options publicitaires, mais il y a quand même des considérations intéressantes ici, qui pourraient aider à éclairer votre approche.

Vraiment, la clé d’un marketing Twitter efficace est d’attirer l’attention et d’exploiter la plate-forme de manière créative. Pour certains, cela peut se faire via des retours rapides et des réponses sur la marque, mais pour d’autres, il s’agit d’examiner la manière dont les utilisateurs interagissent avec les tweets et comment vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités de la plate-forme pour susciter l’engagement et l’interaction, ce qui peut aider à augmenter la portée globale.

Il n’y a pas de moyen correct et normatif de le faire, mais en prenant des exemples de la façon dont d’autres marques ont réussi, cela peut vous aider à guider votre propre réflexion et votre approche, ce qui peut conduire à de meilleurs résultats plus alignés sur la façon dont les gens utilisent Twitter aujourd’hui.

Vous pouvez consulter tous les exemples de campagnes d’agences de Twitter ici.