Twitter partage des informations sur les tendances des sujets à la hausse à l’approche de l’automne [Infographic]

Nous nous dirigeons vers les mois les plus froids de l’année aux États-Unis, 2021 entrant maintenant dans sa phase finale.

Et bien que COVID-19 fasse toujours des ravages dans de nombreuses régions et reste très présent à l’esprit de nombreuses personnes, il est clair qu’un niveau d’optimisme revient, au moins sur la base des tweets, avec le dernier aperçu de Twitter des tendances de conversation montrant que les gens discutent de plus en plus du retour à l’école, du retour au travail de bureau et du retour de la NFL pour sa saison 2021-22.

Parmi les grandes tendances à noter :

Dans l’ensemble, le sentiment des Tweets a reflété un ton plus positif qu’à la même période l’année dernière. la conversation sur le football est également à la hausse

Il est bon de voir une positivité accrue dans le flux de tweets. Et bien que, comme indiqué, nous avons encore du chemin à parcourir pour surmonter la pandémie, il existe des indicateurs clairs que la période des vacances de cette année pourrait être un moment majeur de célébration, ce qui pourrait être une note clé pour votre approche de marketing numérique.

Découvrez les informations d’automne de Twitter ci-dessous.