Twitter partage les meilleurs tweets et tendances de 2021

Twitter a partagé un aperçu des principaux tweets et tendances de 2021, y compris les tweets les plus similaires, les commentaires les plus retweetés, les émissions de télévision et les films les plus discutés et plus encore.

Et dans l’ensemble, c’est un assez bon résumé de l’état du monde en 2021 – pour commencer, les tweets les plus likés soulignent la domination de la politique américaine. Et aussi BTS.

Ce tweet « Bonjour littéralement à tous » a été publié lors de la grande panne de Facebook d’octobre 2021, au cours de laquelle le monde en ligne a paniqué pendant environ 6 heures après un changement de configuration erroné à Menlo Park. Nous y sommes parvenus, mais à peine.

Le tweet le plus retweeté de l’année est également venu de BTS, avec ce message en faveur de la tolérance raciale et de l’égalité.

Les communautés asiatiques ont été injustement ciblées à la suite de l’épidémie de COVID-19, et beaucoup se sont tournées vers Twitter pour partager leur soutien et ajouter leur voix aux appels à la cessation de cette division.

La liste des films de l’année les plus tweetés comprend quelques classiques :

Black Panther Godzilla contre Kong Zack Snyder’s Justice League The Suicide Squad (2021) Spider-Man: No Way Home Space Jam: A New Legacy Black Widow Dune (2021) Mortal Kombat (2021) Shrek

Shrek reste toujours une franchise de films très appréciée, très discutée et très appréciée, tandis que Black Panther est également devenu un film commémoratif, en quelque sorte, pour l’acteur Chadwick Boseman, décédé en août de l’année dernière.

Les émissions de télévision les plus tweetées dans l’ensemble avaient une saveur nettement internationale :

« Les émissions de télévision les plus tweetées comprenaient les favoris des compétitions de télé-réalité Big Brother Brasil et A Fazenda 13, tandis que K-drama Squid Game a changé notre façon de voir les jeux pour enfants pour toujours, prenant la troisième place pour l’émission de télévision la plus discutée dans le monde. L’évasion était un autre grand thème de la télévision cette année, créant un mouvement qui s’est manifesté à travers des créations de mèmes, le port de costumes, etc.

En ce qui concerne les émissions américaines, en particulier, la liste était :

Jeu de calmars WandaVision Sesame Street samedi soir en direct Game of Thrones Jeopardy! Grey’s Anatomy Les Simpsons Loki The Walking Dead

Game of Thrones – toujours une épine dans le pied des fans même des années après la finale, bien qu’il y ait, bien sûr, les nouvelles émissions de Game of Thrones qui sortiront dans un proche avenir. Ce qui sera sans aucun doute parfait, fidèle aux rendus des livres qui raviront tous les fans.

Twitter a également partagé des informations sur les équipes et les événements sportifs les plus discutés, ainsi que sur les emojis les plus utilisés :

Cela a du sens, avec les pleurs et les rires dans les deux premiers. Pour référence, il s’agissait également des tweets les plus utilisés en 2020 et en 2019, bien que l’ordre soit inverse, les emoji riant en pleurant étant les plus utilisés dans l’ensemble.

Cela ressemble à une année où les discussions sur le cinéma et la télévision ont été plus importantes, car la plupart d’entre nous ont été coincés à l’intérieur plus souvent, et à cet égard, l’instantané global offre une perspective intéressante sur ce qui résonne avec le public en ce moment.

La liste souligne également l’utilisation accrue de Twitter dans le monde, avec des tendances plus internationales se glissant dans les listes globales, ce qui signifie qu’une conversation plus large – et idéalement inclusive – émerge, exposant les gens à différentes cultures et contenus via l’application.

Vous pouvez consulter la liste complète des tendances de Twitter pour 2021 ici.