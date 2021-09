Twitter partage un aperçu de l’outil de vérification NFT

in

Après avoir introduit la fonction de basculement Bitcoin sur sa plate-forme il y a plus d’une semaine, Twitter a annoncé qu’il travaillait également sur la fonction NFT. Ce n’est pas une blague, car un développeur de la société géante de microblogging a partagé aujourd’hui un aperçu de ladite fonctionnalité, indiquant que la plate-forme verrait bientôt la vérification NFT.

Comme promis, voici la première expérience. Les retours et idées sont les bienvenus https://t.co/TDyhibCXfG pic.twitter.com/2ifru9T2Pa – Mada Aflak (@af_mada) 29 septembre 2021

Fonctionnalité NFT de Twitter

Dans un tweet hier, Mada Aflak, ingénieur logiciel de Twitter Spaces, a montré comment cette fonctionnalité fonctionnerait. Selon lui, les utilisateurs cliqueraient sur leur avatar et sélectionneraient un NFT dans leur portefeuille crypto.

Ils seraient redirigés vers OpenSea, le célèbre marché NFT, pour télécharger leurs NFT, qu’ils pourraient ajouter à leur avatar. Il aurait la coche bleue habituelle traduisant que l’image appartient à la personne.

Mada Aflak a écrit dans le tweet : « Comme promis, voici la première expérience. Les commentaires et les idées sont les bienvenus.

Aflak a indiqué qu’il ne s’agissait que d’une démo de la fonctionnalité, car elle peut encore être sujette à changement car ce n’est pas la version finale. Mada a également sollicité des questions, des suggestions et des commentaires de la communauté Twitter.

Ce qui est plus courant de nos jours, c’est l’utilisation de crypto, ou NFT, que les utilisateurs du géant des médias sociaux ont tendance à utiliser comme photos de profil sur leurs comptes. C’est pourquoi Twitter cherche à authentifier chaque NfT qui pourrait être attaché à chaque profil car n’importe qui pourrait utiliser n’importe quelle image NFT comme photo de profil, en tant que tel, il pourrait devenir assez difficile de connaître le propriétaire légitime de l’image.

Préoccupations concernant la fonctionnalité NFT

Cependant, les grognements de Blockstream ont un tout autre avis, car il pense que le nouveau développement de Twitter pourrait ne pas être en mesure de résoudre le problème qu’il s’est fixé.

Selon lui, “L’authentification NFT de Twitter semble incroyablement facile à vaincre, et se transformera simplement en une pile de différends qui seront finalement résolus par une personne de Twitter dans une cabine quelque part, prouvant la” centralisation, mais avec plus d’étapes “meme nous ” J’ai appris à connaître et à aimer l’ETH.

