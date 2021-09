Twitter partage un nouvel aperçu de l’option d’enregistrement des espaces à venir

Il est en test depuis un certain temps, et aujourd’hui, Twitter a donné un nouveau regard sur sa fonction d’enregistrement Spaces en développement, qui ajouterait un nouveau niveau de fonctionnalité à son outil social audio.

Comme vous pouvez le voir ici, Twitter développe une nouvelle bascule simple « Record Space », qui permettrait aux hôtes Spaces de télécharger ensuite un fichier audio pour le modifier et de le réutiliser au-delà de la diffusion originale elle-même.

Twitter permet déjà aux hôtes Spaces de télécharger leurs diffusions passées, mais le processus est un peu maladroit. Cette fonction d’enregistrement et de réaffectation mise à jour aiderait à maximiser la valeur des diffusions Spaces, ce qui pourrait offrir plus d’opportunités de monétisation, de parrainage et de développement d’audience à plus long terme avec l’option audio.

Cela pourrait également, potentiellement, offrir à Twitter une opportunité de permettre aux utilisateurs de partager leurs Espaces passés sur leur profil, aidant ainsi à maximiser l’utilisation, tandis que Twitter dit également qu’il travaille toujours sur la découverte d’Espaces, un élément clé de la croissance continue de l’option.

L’outil principal sur ce front semblait être l’onglet Espaces dédié que Twitter est en train de développer, bien que l’arrivée récente de Communautés semble mettre cela en doute, l’onglet Communautés occupant l’espace du milieu en bas de la barre d’alimentation, où le L’onglet Espaces aurait théoriquement été.

À certains égards, il semblait que Twitter pourrait plutôt chercher à utiliser les communautés pour mettre en évidence les espaces pertinents par sujet – mais certains utilisateurs ont depuis signalé avoir vu cette variation supplémentaire.

Ce qui, comme le note le tweet, semble un peu encombré et un peu étrange compte tenu de la résistance passée de Twitter à l’ajout de nouveaux onglets.

Mais je ne sais pas – peut-être que toutes les pensées du passé sont perdues dans sa nouvelle poussée de développement, et peut-être que cela ira avec les deux, ou avec un. Qui sait?

Quoi qu’il en soit, la découverte d’espaces reste un élément clé, et si Twitter n’y parvient pas, il ne tirera pas le meilleur parti de l’outil – et cela inclurait à la fois un affichage dédié des diffusions en cours et une correspondance algorithmique à mettre en évidence les Espaces les plus pertinents pour chaque utilisateur.

Il convient également de noter que, selon TechCrunch, Twitter prévoit également de lancer très prochainement un nouveau fonds de création d’espaces, comme un autre moyen d’inciter davantage d’activités d’espaces.

Mais revenons au point actuel – bien que ce ne soit pas encore là, les espaces enregistrés sont un autre ajout fonctionnel important, qui pourrait aider les diffuseurs à tirer plus de valeur de l’option, ce qui pourrait aider à la fois à créer une audience plus initiale et à plus long terme.

Il y a des considérations de confidentialité supplémentaires à prendre en compte, mais si Twitter peut faire de Spaces une offre plus attrayante et plus avantageuse, cela pourrait inciter davantage de diffuseurs à se pencher sur cette option. Et tandis que le buzz initial autour de l’audio social s’est quelque peu estompé, la nature en temps réel de Twitter semble s’aligner sur l’option Espaces, et cela pourrait bien convenir.

Il y a encore évidemment beaucoup de développement, mais Spaces est prometteur – tant que Twitter garantit qu’il s’agit d’une offre plus complète et complète, directement liée à l’utilisation de la plate-forme, par opposition à un élément d’accrochage.