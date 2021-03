Twitter permet désormais à certains utilisateurs de regarder des vidéos YouTube directement dans leur chronologie

Le développement a été partagé par Twitter dans un article, où il montrait comment la fonctionnalité fonctionnerait à l’aide d’un GIF.

Twitter: La plate-forme de médias sociaux de microblogging Twitter travaille sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de regarder des vidéos à partir du site de streaming vidéo YouTube directement à partir de la chronologie de Twitter. Pour le moment, lorsqu’un lien vidéo YouTube est partagé sur Twitter, l’utilisateur est envoyé sur le site Web de streaming vidéo appartenant à Google pour regarder la vidéo, ce qui a longtemps frustré les utilisateurs. La fonctionnalité est actuellement testée sur les appareils iOS et permettrait aux utilisateurs de regarder une vidéo dans l’application sans que les utilisateurs aient besoin de quitter Twitter, puis de leur donner la possibilité de continuer à faire défiler, s’ils le souhaitent, une fois la vidéo terminée.

Selon la démonstration que le site de microblogage a partagé, tout lien vidéo de YouTube serait lu dans la publication elle-même, de la même manière que les vidéos téléchargées sur Twitter sont lues. Les utilisateurs ne seraient redirigés nulle part pour lire la vidéo. La seule marque de distinction entre une vidéo téléchargée directement sur Twitter et une vidéo liée à partir de YouTube semble être le logo et le nom de marque de «YouTube» sous la vidéo d'origine.

Selon les rapports, le test est actuellement mené auprès d’une petite population d’utilisateurs située aux États-Unis, au Japon, en Arabie saoudite ainsi qu’au Canada, et ce test durerait quatre semaines. Le déploiement de la fonctionnalité et les détails complexes concernant cette décision resteraient dépendants du résultat de ce test.

Le test de cette fonctionnalité fait suite à l’annonce de deux autres fonctionnalités que la société teste pour les appareils iOS et Android – l’une qui prévisualiserait désormais les images dans le compositeur de tweet comme elles le verraient dans la chronologie, et l’autre avec quelles images 4K peuvent être téléchargées et visualisées sur mobile.

