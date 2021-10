Twitter permet désormais à quiconque d’héberger un espace sur des appareils iOS et Android

Twitter Spaces a été lancé en début d’année. Essayant de rivaliser avec le Clubhouse à succès, Twitter a principalement dominé le marché des salles audio en direct depuis la sortie de Spaces. Désormais, il s’agit de s’assurer que davantage de personnes peuvent héberger un espace et profiter de cette fonctionnalité.

Selon le compte officiel du support Twitter, la possibilité d’héberger un espace est désormais disponible pour tout le monde sur iOS et Android. Auparavant, seules les personnes comptant plus de 600 abonnés pouvaient héberger une session audio en direct.

Avec cela, littéralement, toute personne possédant un compte Twitter peut créer et héberger un espace. Au cours de la dernière année, la société a amélioré cette fonctionnalité. Par exemple, il vous permet désormais d’inviter jusqu’à deux co-hôtes et dix personnes à prendre la parole, et n’importe qui peut se joindre pour écouter.

Il est également possible d’afficher des tweets sur l’Espace, afin que les hôtes puissent donner plus de contexte à un sujet. Pour les auditeurs, il est possible de réagir publiquement à une conversation en utilisant des emojis ou de lire l’espace au lieu d’écouter en activant les sous-titres.

Non seulement cela, mais vous pouvez nommer et programmer une session audio en direct, et pour un public anglais, vous pouvez sélectionner des sujets qui seront abordés pendant les espaces.

Récemment, Twitter a également annoncé une initiative d’accélération de trois mois pour découvrir et récompenser les grands espaces sur Twitter avec un soutien financier, technique et marketing. Voici comment cela va fonctionner :

Nous recherchons des créateurs audio qui hébergent des Espaces Twitter aujourd’hui, ou ont une idée créative pour une nouvelle conversation qu’ils souhaitent lancer. Nous cherchons à soutenir une liste diversifiée de créateurs qui puisent dans des communautés et des conversations uniques se déroulant sur Twitter. Si vous êtes accepté dans le programme, nous vous demanderons d’héberger votre espace deux fois par semaine pendant trois mois.

Si vous voulez en savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec Twitter Spaces, cliquez simplement ici. Êtes-vous enthousiaste à l’idée d’organiser vos propres sessions ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Une vérification de plus du micro… l’option d’héberger un espace est maintenant disponible pour tout le monde sur Android et iOS ! Nouveau dans les espaces ? Voici un fil pour vous aider… (1/7) – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 octobre 2021

