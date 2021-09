Twitter permet désormais des astuces sur Bitcoin et Altcoins sur le réseau social

Twitter, a inclus des options de paiement avec des crypto-monnaies sur sa plate-forme. Ce faisant, il a annoncé une nouvelle fonctionnalité de pourboire appelée Tips. Cela permettra aux utilisateurs de lier leurs portefeuilles Bitcoin à d’autres plateformes de paiement.

De plus, le service permettra aux utilisateurs d’utiliser les plateformes préférées telles que Cash App, Patreon et Venmo qui ont activé le service. La plateforme entend également accélérer l’authentification par jeton NFT ou non fongible avec le lancement.

Twitter a également annoncé qu’il ajouterait des fonctionnalités de vérification de jeton non fongible (NFT) à la plate-forme. Une étape clé dans l’évolution de la tendance en plein essor de l’art numérique unique, en particulier en tant qu’avatars des médias sociaux. Aucun calendrier précis n’a été établi pour la fonction, qui reste en cours de développement.

À partir d’aujourd’hui, nous déployons des astuces pour tout le monde sur iOS dans le monde et les proposons aux utilisateurs d’Android dans les semaines à venir. 🧵 https://t.co/GXKPSIpWYT – Esther Crawford (@esthercrawford) 23 septembre 2021

Le pourboire est en phase de test depuis quelques mois maintenant, et il en va de même pour iOS uniquement pour le moment. Alors que les utilisateurs d’Android devraient s’attendre à un lancement bientôt, il n’est pas clair si les utilisateurs de bureau peuvent également accéder à l’interface.

Pendant ce temps, une nouvelle icône apparaît à côté du bouton de suivi pour autoriser les paiements pour les profils qui utilisent le service.

La SEC a refusé de rencontrer Brian Armstrong, PDG de l’échange de crypto-monnaie Coinbase

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est la seule branche du gouvernement qui ne souhaite pas rencontrer la société.

S’exprimant lors du Best Business Show d’Anthony Pompliano le 24 septembre, Armstrong a déclaré que lors de sa visite à Washington après l’introduction en bourse de Coinbase en avril, la SEC était le “seul régulateur” qui a refusé de le rencontrer. :

« J’ai contacté la SEC. J’ai essayé de les rencontrer. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient rencontré aucune société de crypto-monnaie.”

Armstrong a souligné les problèmes de son entreprise avec l’approche de la SEC plus tôt ce mois-ci. Lorsqu’il a révélé que le chien de garde avait menacé de poursuivre la société en justice si elle lançait un programme de prêt en dollars (USDC) offrant un rendement annuel de 4%. Malgré le fait que d’autres sociétés offrent déjà des services similaires, il a déclaré que la SEC avait refusé de donner son feu vert, considérant que le programme était une sécurité. Mais il n’a donné aucune explication sur la façon dont il est arrivé à cette conclusion.

Les régulateurs canadiens avertissent les entreprises de crypto-monnaie de ne pas faire de publicité qui ressemble à une « loterie »».

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, ou l’OCRCVM, ont publié des lignes directrices pour les plateformes de négociation de crypto-monnaie opérant dans le pays afin d’éviter « le matériel publicitaire et le marketing qui pourraient induire les investisseurs en erreur ».

Dans un article du 23 septembre, les directives des régulateurs canadiens avertissent les sociétés de crypto-monnaie de ne pas annoncer de promotions telles que les “loteries”. Dans lequel un investisseur est encouragé à s’inscrire dans un certain délai pour profiter d’une récompense ou d’une opportunité.

Bien que le guide soit apparemment vague sur les restrictions liées aux publications sur les réseaux sociaux. Les régulateurs ont recommandé que les plateformes de négociation désignent une personne pour examiner et approuver les communications. Et, établissez un système pour s’assurer que tous les messages sont conformes aux directives réglementaires.

JPMorgan affirme que les grands investisseurs passent de Bitcoin à Ether Futures

La banque d’investissement multinationale américaine JPMorgan a révélé que les investisseurs institutionnels commencent à se détourner des contrats à terme Bitcoin. En faveur des dérivés de l’Ether.

Dans une note aux investisseurs du 22 septembre, les analystes bancaires de Wall Street ont déclaré que les contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) se négociaient à rabais par rapport aux prix au comptant du BTC en septembre.

En conséquence, les produits basés sur Ethereum ont gagné en popularité alors que les investisseurs sont passés au deuxième plus grand actif crypto au monde.

Netflix présentera en avant-première un documentaire sur la vie et la mort mystérieuses du PDG de QuadrigaCX

La plate-forme de production et de streaming en ligne Netflix produira un film sur le regretté fondateur de l’échange de crypto-monnaie QuadrigaCX, Gerald Cotten.

Dans un tweet du 23 septembre, la plateforme a annoncé que le documentaire “Trust No One: The Hunt for the Crypto King” sortira en 2022.

NE FAIRE CONFIANCE À PERSONNE : LA CHASSE AU ROI CRYPTO

Suivez un groupe d’investisseurs devenus détectives alors qu’ils tentent de découvrir la mort suspecte du multimillionnaire de crypto-monnaie Gerry Cotten et les 250 millions de dollars manquants qu’ils pensent qu’il leur a volés. Premières en 2022 pic.twitter.com/rP9iFJHkWm – Netflix (@netflix) 23 septembre 2021

L’histoire, qui suit “un groupe d’investisseurs devenus détectives”. Il se concentrera sur les événements entourant la mort de Cotten, qui serait décédé alors qu’il faisait du bénévolat dans un orphelinat en Inde et a laissé les utilisateurs de QuadrigaCX sans le sou pour environ 190 millions de dollars en crypto-monnaie.

