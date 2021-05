Twitter permettra aux hôtes Spaces de facturer l’accès – et prend une réduction de 20%

Twitter fournit plus de détails sur ses prochains espaces avec billetterie, la dernière poussée pour l’alternative Clubhouse de la société.

Ticketed Spaces élargit les options de monétisation de Twitter pour les créateurs et les influenceurs en leur permettant de dire aux abonnés des billets pour rejoindre leur prochain espace. Les hôtes pourront fixer leur prix et limiter le nombre de billets pouvant être vendus. La fonctionnalité a déjà été taquinée plus tôt ce mois-ci lorsque Spaces s’est ouvert à plus d’utilisateurs.

Twitter a déclaré à Android Central qu’il s’associa à Stripe pour gérer le processus de transaction, auquel les hôtes devront s’inscrire. La société avait précédemment déclaré que les hôtes recevraient la majorité des revenus des billets, et maintenant il y a plus de détails sur ce que cela impliquera. Twitter indique que les hôtes recevront jusqu’à 80% des revenus des billets vendus après que les frais de transaction in-app aient été prélevés sur Apple ou Google.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google applique actuellement des frais de transaction de 30% pour les achats intégrés sur les meilleurs téléphones Android, après quoi l’hôte recevra la majorité des revenus restants.

Selon The Verge, la société ouvrira des applications pour les utilisateurs qui souhaitent facturer des espaces, mais certains critères doivent être remplis. Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, avoir au moins 1 000 abonnés et avoir hébergé au moins trois espaces au cours des 30 derniers jours. L’hébergement d’espaces avec ticket sera initialement ouvert à un petit groupe d’utilisateurs aux États-Unis.

Ticketed Spaces est le dernier effort de monétisation de Twitter après le lancement du Tip Jar et l’annonce de Super Follows, ce dernier permettant aux utilisateurs de payer pour un accès supplémentaire à des tweets et du contenu exclusifs. La société lancerait également un nouveau service d’abonnement baptisé «Twitter Blue», qui a été découvert peu de temps après que Twitter a acquis Scroll pour aider à renforcer ses efforts de monétisation.

La société a annoncé des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité de planifier des espaces, ce qui va de pair avec la fonctionnalité de billetterie à venir. Les utilisateurs peuvent également désormais s’abonner à un espace pour recevoir des rappels de leur démarrage. Nous pouvons vous expliquer comment utiliser les espaces Twitter pour quiconque sur Android qui est nouveau dans la dernière fonctionnalité sociale de Twitter.

bonne nouvelle: les hôtes peuvent désormais programmer un espace pour plus tard. ne vous inquiétez pas pour le réglage d’une alarme, les hôtes recevront deux notifications: un rappel de 30 minutes et un second à l’heure de début. pic.twitter.com/HK90ErScpL – Espaces (@TwitterSpaces) 20 mai 2021

Ces nouvelles fonctionnalités font suite au lancement de Clubhouse en version bêta de son application Android tant attendue.

Twitter a également annoncé qu’il relançait le processus de vérification afin que les utilisateurs éligibles puissent demander à être vérifiés sur Twitter. Vous pouvez en savoir plus sur le processus sur le blog de Twitter.