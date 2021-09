Twitter pivote pour devenir une plate-forme plus conviviale visuellement ?

in

Twitter a déclaré qu’il testait des tweets bord à bord qui s’étendent sur la largeur de la chronologie. Désormais, les photos, les GIF et les vidéos ont plus d’espace pour être présentés sous leur forme complète.

Twitter a partagé un aperçu vidéo et l’effet bord à bord le rend similaire à Instagram. Le test semble limité à iOS pour le moment et Twitter testait en interne le format d’affichage mis à jour depuis un certain temps.

Si la fonctionnalité est officialisée, les photos, les GIF et les vidéos s’étendront sur toute la largeur de la chronologie.

Twitter tente d’attirer plus d’annonceurs

“En réduisant les marges sur les Tweets, nous pouvons mieux utiliser l’espace dans un Tweet afin que l’accent soit mis sur votre message et ce que vous avez à dire, tout en donnant vie à la chronologie avec des photos et des vidéos plus grandes”, a déclaré Twitter.

Ce test explore comment nous pourrions soutenir les conversations sous toutes leurs formes en donnant aux Tweets avec des photos, des vidéos et du texte plus d’espace pour briller, a-t-il ajouté.

Le changement putatif visant à mettre davantage l’accent sur la vidéo et les photos soulève la question de savoir si Twitter, qui est davantage une plate-forme riche en texte, pivote vers l’audio et la vidéo.

Bien sûr, avec Spaces, Twitter s’est imposé sur le plan audio, même s’il est encore en train de décoller de la manière attendue par lui. Mais avec les vidéos devenant la forme la plus dominante de consommation de contenu, il n’est pas surprenant que Twitter suive cette voie.

Test en cours sur iOS : Tweets bord à bord qui s'étendent sur toute la largeur de la chronologie afin que vos photos, GIF et vidéos aient plus d'espace pour briller.

Les vidéos sur Twitter, aussi courtes qu’elles soient par défaut pour les utilisateurs courants, véhiculent des informations de manière forte. C’est aussi un fait que les spécialistes du marketing ont un faible pour les vidéos publicitaires. Twitter veut évidemment puiser dans cette tarte.

Twitter a également récemment autorisé les utilisateurs à télécharger des images sur leur chronologie et il n’y aura pas de recadrage automatique comme c’était le cas auparavant.

Et maintenant, ce changement de conception vidéo est un autre pas dans la direction d’une plus grande clarté de conception.

Naturellement, comme pour tous les ajustements de conception de Twitter, cela a également été critiqué. Mais ce n’est que la phase de test.