Twitter pour Android, iOS n’ouvre plus les articles AMP

L’année dernière, Google a annoncé que le carrousel Top Stories de la recherche n’exigerait plus qu’un site Web adopte les pages mobiles accélérées pour apparaître. L’abandon de l’AMP se poursuit, car Twitter pour Android et iOS n’ouvre désormais que la version standard des pages Web mobiles.

Twitter (via Search Engine Land) a discrètement mis à jour sa documentation de développeur « Publier des articles plus rapidement avec AMP » avec un avis « Nous sommes en train d’interrompre la prise en charge de cette fonctionnalité ». La société a initialement décrit la capacité comme permettant « des expériences Web mobiles à chargement rapide, belles et hautes performances », afin que « les gens lisent davantage de votre contenu via Twitter ».

Twitter prend en charge AMP dans nos clients mobiles. Lorsque vous publiez une page avec une édition AMP liée, nous présenterons la meilleure version disponible de votre article aux utilisateurs.

Le support AMP « sera entièrement retiré au quatrième trimestre de 2021 », et cela semble déjà être largement mis en œuvre aujourd’hui. Les applications Android et iOS chargent simplement la page Web complète avec des hébergements réactifs normaux.

Pour les passionnés, ce changement est un bon changement et intervient alors que les développeurs sur iOS ont créé des extensions pour se débarrasser des liens AMP et rediriger vers le site complet. Beaucoup étaient ennuyés par le formatage de l’URL, tandis que la plupart des contenus AMP n’avaient pas la parité des fonctionnalités avec la version complète du site.

Pendant ce temps, la recherche Google ne se soucie plus du format des sites Web tant qu’ils répondent à ses métriques d’« expérience de page » basées sur Core Web Vitals qui fournissent une « image holistique de la qualité de l’expérience d’un utilisateur sur une page Web », en particulier sur mobile. .

