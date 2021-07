Twitter pour donner plus de précisions sur son programme et ses critères de vérification

En mai, Twitter a relancé son programme de vérification. Bien qu’il soit toujours en cours de déploiement pour tous les utilisateurs, la société donne maintenant plus de précisions sur le fonctionnement du processus à la suite de certaines critiques des utilisateurs.

Lorsque le programme de vérification a rouvert, Twitter s’est concentré sur plusieurs facteurs clés pour décider de vérifier ou non quelqu’un. Le réseau social a déclaré que pour être vérifié, l’utilisateur doit être remarquable, authentique et actif, car c’est ce que les autres utilisateurs attendent de ce type de compte.

Le compte doit également avoir un profil complet, ce qui signifie que vous devez avoir un nom de profil, une image de profil et soit une adresse e-mail confirmée, soit numéro de téléphone à vérifier.

Pour l’instant, voici six catégories énumérées ci-dessous qui sont qualifiées pour la vérification :

Gouvernement Entreprises, marques et organisations Organismes de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes



Dans un fil publié hier, Twitter a expliqué un peu plus le fonctionnement du processus. Par exemple, si un utilisateur se voit refuser le badge bleu, il doit attendre 30 jours supplémentaires avant de faire une nouvelle demande, bien que l’entreprise n’ait pas expliqué pourquoi le badge a été refusé. À partir de maintenant, Twitter enverra également un e-mail donnant plus de contexte sur les raisons pour lesquelles les demandes ne répondent pas à ses critères.

Voici d’autres facteurs expliqués par l’entreprise :

Authenticité: Si vous utilisez un site Web pour vérifier votre authenticité, il doit s’agir du site Web d’une organisation vérifiée. Le site Web doit également faire référence à votre nom et à votre compte Twitter ;

Nombre d’abonnés : Pour toute entreprise/marque/organisation et celles qui postulent en tant qu’activiste/individu influent, votre nombre d’abonnés doit figurer parmi les 0,05 % supérieurs des comptes actifs situés dans la même région géographique ;

Journalistes : Votre profil Twitter doit faire référence à l’organisation d’actualités à laquelle vous êtes affilié et créer un lien vers son site officiel. La ou les organisations de presse auxquelles vous faites référence doivent être une organisation remarquable et vérifiée, comme indiqué dans la politique de Twitter.

Pour les journalistes, dans l’application, ils doivent créer un lien vers leur page / biographie spécifique, ou vers des articles qui les référencent sur le site officiel de l’organisation de presse. Les journalistes indépendants ou indépendants doivent fournir des liens vers 3 articles dans Publications vérifiées dans les 6 mois avant de postuler.

Twitter dit qu’il ajoutera également plus de directives dans le programme de candidature et “continuera à écouter vos commentaires pour améliorer notre politique et le processus de candidature”.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :