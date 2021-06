Twitter pour iOS accepte désormais les applications pour Super Follows et Ticketed Spaces

Twitter a annoncé plus de détails sur ses plans pour apporter Super Follows et Ticketed Spaces. La société a annoncé qu’elle commencerait dès aujourd’hui à déployer des applications pour les deux nouvelles fonctionnalités, donnant aux créateurs une première chance de rejoindre le premier groupe de testeurs pour les fonctionnalités.

Twitter a annoncé pour la première fois les Super Follows et les Ticketed Spaces plus tôt cette année. Super Follows vous permettra de nouer une « relation directe avec vos abonnés les plus engagés » et de générer des revenus mensuels. Les options de prix ici incluent 2,99 $, 4,99 $ et 9,99 $ par mois.

Pendant ce temps, la nouvelle fonctionnalité Ticketed Spaces sera une grande extension de la plate-forme de salles audio Spaces. Avec Ticketed Spaces, vous pouvez créer une expérience audio « unique et exclusive » en facturant les billets. Les prix peuvent aller de 1 $ à 999 $, et vous pouvez également limiter le nombre de personnes invitées.

Twitter a également partagé de nouveaux détails sur le partage des revenus :

Vous pouvez gagner jusqu’à 97 % des revenus des achats de billets Spaces et des abonnements Super Follows. Twitter ne prendra pas plus de 3% des parts jusqu’à ce que vous dépassiez 50 000 $ de gains à vie sur les deux produits. Après ce point, la part de Twitter augmente jusqu’à 20 % des bénéfices futurs.

Twitter note que les chiffres sont indiqués ici après les frais de plateforme pour les achats intégrés, faisant référence à la réduction de 30% d’Apple dans l’App Store.

Vous pouvez demander à être parmi les premiers comptes choisis pour les Super Follows et les Espaces Ticketés dans la dernière version de l’application Twitter pour iOS. Actuellement, les applications ne sont disponibles qu’aux États-Unis et uniquement pour les utilisateurs iOS. Twitter ajoute un nouveau bouton de monétisation dans la barre latérale de l’application Twitter pour iOS pour gérer ces fonctionnalités.

Twitter a récemment ajouté rapidement de nouvelles fonctionnalités, car il vise à donner aux utilisateurs de Twitter la possibilité de monétiser leur public. Prévoyez-vous d’utiliser l’une des dernières fonctionnalités de Twitter ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :